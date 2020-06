LA MANOVRA

Il lavoro è terminato, la corsa contro il tempo conclusa. Il governatore Luca Ceriscioli aveva fissato l'asticella molto in alto (aveva chiesto per i primi di giugno) e alla fine è stato accontentato. Oggi in giunta dovrebbero arrivare tutte le delibere, servizio per servizio, che costruiscono un pezzo alla volta i 210 milioni di manovra post-Covid ordinata dal presidente. È una manovra allestita su criteri ultra snelli e voluta proprio per consegnare fondi a una platea molto ampia.

I quattro pilastri

Quattro i pilastri: soldi a fondo perduto, autocertificazioni per giustificare il lucro cessante o le spese per le dotazioni anti-Covid, credenziali Spid per l'accredito dei soldi e pagamento entro un mese. Il cerchio ormai dovrebbe essere chiuso. Dopo l'approvazione nel consiglio del 29 maggio, i servizi hanno fatto una verifica preliminare per evitare che ci fossero sovrapposizioni con il dl 34, il così detto decreto Rilancio. Poi hanno imbastito il regolamento che accompagnerà l'esecutività dei provvedimenti.

Le poste principali

Nei corridoi della Regione si parla molto della misura. Le cifre circolate negli ultimi giorni stimano in circa 80 milioni il sostegno alle attività produttive di cui 10 per il turismo. La posta principale (70 milioni) è quella delle attività produttive, come voleva il presidente. Di questi, 12 finiranno ai ristoranti con un contributo a forfait di circa 3000 euro, altri 13 saranno di competenza dei bar con un gettone da 1500 euro e altri 13 finiranno nel settore di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Poi spazio alle microimprese (1 o zero addetti): 1000 euro per l'artigianato di produzione e di servizio e il commercio. Si tratta di mini compensazioni per il danno subito o di ristori per le spese sostenute per riaprire acquistando pannelli di plexiglas o dispositivi di protezione. Una quota inferiore (4 milioni) andrà ai progetti più strutturati mentre verrà rifinanziato con 10 milioni, il bando liquidità che per i primi 14 ad aprile è stato bruciato in pochissimo tempo con tante richieste inevase. All'interno delle attività produttive sono incluse agricoltura e pesca mentre adiacente sarà il turismo, tra i primi a chiudere il cerchio. In lista contributi per alberghi, strutture ricettive e stabilimenti balneari. Ma ci saranno trattamenti differenti tra hotel e bed and breakfast anche se rimaniamo sempre nell'ordine delle migliaia di euro. Sulla quota della sanità ieri il governatore in un'intervista sui canali Fb e Youtube della rivista «Il Pesaro» ha confermato quanto anticipato dal Corriere dieci giorni fa: all'interno della manovra ci saranno circa 40 milioni destinati all'allestimento degli ultimi 100 posti di terapia intensiva negli ospedali marchigiani.

I posti letto flessibili

«Si tratta di posti che verranno dedicati alle rianimazioni in prima battuta - ha spiegato Ceriscioli in linea con le disposizioni del decreto Rilancio - ma lo potranno diventare nel caso in cui la situazione dovesse tornare a peggiorare».

Andrea Taffi

