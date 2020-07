La Lega attacca «La Regione si accolli i test per le imprese»

Individuare strutture pubbliche che permettano di realizzare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi Covid-19 e sostenere le spese effettuate dalle singole imprese per realizzare lo screening ai propri lavoratori. Lo prevede una mozione presentata dal capogrupo Sandro Zaffiri e dagli altri consiglieri regionali della Lega, approvata martedì dal Consiglio regionale. «I test sierologici stanno assumendo un'importanza sempre più rilevante in questa fase di post lock-down ed è per questa ragione - spiega Zaffiri - che vanno sostenuti e facilitati, visto che anche grazie a questi strumenti si potrà avere un quadro più chiaro di chi è entrato realmente in contatto con il virus. Nelle Marche i test sierologici vengono effettuati a pagamento solo in alcuni laboratori privati, costringendo le imprese che intendono effettuarli a tutto il personale ad un esborso economico consistente. La tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro è un fondamento del diritto del lavoro nel nostro Paese - sottolinea - ed è quindi dovere della Regione promuovere il rispetto delle regole e dei protocolli che consentano di creare le migliori condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori, in particolare in questa fase di emergenza. In questo momento è più che mai indispensabile che la Regione metta in campo un'azione rapida e decisa per la mappatura dei contagi proprio come previsto dalla mozione».

