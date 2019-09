CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA KERMESSEANCONA Uno spot per il quartiere. Una pubblicità dalla valenza unica. Un assist d'oro per mostrare il lato buono del Piano e proporlo alla città sotto una luce diversa. È il significato più profondo di un Festival che è cominciato ieri, si chiuderà domani e oggi vivrà il momento clou con la Notte Bianca. Esibizioni, degustazioni, dj set, cooking show, proiezioni, stand e shopping sotto le stelle: è ricco il programma di una giornata che culminerà con il grande concerto di Mahmood in una piazza d'Armi blindata, dove ieri gli...