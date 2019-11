LA KERMESSE

ANCONA Un budget di 350mila euro per luminarie, eventi e sicurezza. Un calendario dell'Avvento scandito da eventi, musica, mercatini, solidarietà, ruota panoramica, pattinaggio sul ghiaccio. Con appuntamenti fino all'Epifania. «Una tassa indiretta di 3,50 euro per ogni anconetano, neonati compresi» l'ha definita in consiglio comunale Stefano Tombolini (60100). «Un investimento per tutta la città con ricadute su tutti i comparti economici del territorio. Il periodo natalizio è una grandissima iniziativa all'insegna della trasversalità» afferma Paolo Maracsa, assessore a Cultura e Turismo.

I fondi

Il preventivo delle spese è stato messo a punto nelle settimane scorse dalla Giunta. Un budget di 200mila euro, coperto anche grazie ai diversi sponsor, per «promuovere e coordinare un cartellone di eventi, iniziative culturali, musicali e di spettacoli per offrire ai cittadini anconetani, marchigiani ed ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte». Il maggior impegno riguarda l'organizzazione degli spettacoli natalizi (114mila euro) affidata a Marche Teatro.

Le scelte

Rilevante poi il peso della sicurezza: circa 40mila euro tra servizi di staff e sanitario, fornitura dei varchi anti-intrusione, il noleggio dei blocchi di cemento. Questi ultimi dovrebbero essere impachettati nei prossimi giorni, a cura della M&P e di uno sponsor, così da mitigare l'effetto visivo. «La macchina della sicurezza, con le norme impote dalla legge, sta avendo un costo sempre più rilevante - afferma Marasca - e per questo stiamo studiando possibili allestimenti permanenti così da evitare i noleggi periodici». Messo da parte il tappeto rosso, difficile da gestire, per questo BiAnconatale si è deciso di acquistare un tappeto verde da sistemare in piazza Pertini dove verrà aperto nel fine settimana il Bosco degli Elfi. «Il periodo natalizio è una grandissima iniziativa all'insegna della trasversalità e che produce benefici su tutti i comparti del territorio - afferma l'assessore Marasca - La spesa è un investimento anche alla luce della ricaduta economica per le attività anche a medio-lungo periodo. Tanto che possiamo verificare anno dopo anno un aumento delle presenze nelle strutture ricettive tutto l'anno». Marasca inoltre sottolinea come «il compito del Comune sia anche quello di creare i presupposti e mettere in moto le azioni di cui l'inetro territorio può godere, investire per far crescere tutti i soggetti della città, tanto più in un periodo complesso dal punto di vista economico. Sarebbe una stupidaggine - sottolinea l'assessore - lasciare da soli gli operatori. Questa azione, oltre che dare visibilità e rafforzare il ruolo del capoluogo, vede inoltre riconoscere sempre di più ad Ancona un'attrattività turistica. Non a caso quest'anno, per la prima volta, degli operatori hanno organizzato dei pacchetti soggiorno legati ad Ancona e alle sue iniziative natalizie. Un cartellone natalizio che permette inoltre di regalare un senso di comunità alla città». Che si manifesta anche sui social con una pioggia di selfie e scatti da ogni angolazione della ruota panoramica. Ancora una volta la regina del BiAnconatale.

Massimiliano Petrilli

