LA KERMESSE ANCONA Da corso Carlo Alberto a via Cristoforo Colombo, fino al parcheggio di piazza D'Armi, dove attorno alle 23 e 30 si è tenuto il tanto atteso concerto di Mahmood. Un fiume di gente sabato sera ha partecipato alla Notte Bianca del Piano, evento inserito in un programma di tre giorni che ha acceso le luci della ribalta su questo quartiere. Si stimano in 20mila le presenze complessive della giornata. Una serata di festa, anche se alla vigilia i timori di certo non mancavano: tutto invece è filato via liscio fino alle 3 di ieri...