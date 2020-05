La grande sfida è davanti a noi. A portata di mano ma sempre a un metro di distanza: così si potrebbe riassumere quello che ci aspetta da domani quando le Marche insieme a tutta Italia passeranno alla fase 3, quella della riapertura quasi totale dopo la serrata per il Covid-19 e il primo step del ritorno alla vita. È corretto parlare solo di Marche differenziandole da tutta Italia perché la nostra Regione ha approvato i suoi protocolli all'interno di una proposta quadro condivisa da tutti i governatori e accettata dalla presidenza del consiglio nella conferenza Stato-Regioni di venerdì scorso. Dimenticare quindi i protocolli Inail che avevano fatto impazzire le categorie a metà settimana generando tonnellate di dubbi su responsabilità, multe e ricorsi. Cancellare tutto. Unico riferimento andrà fatto sui protocolli approvati dalla Regione Marche nella delibera di giunta 565 di venerdì scorso con tutti gli allegati, categoria per categoria integrato dal decreto 152 con cui il presidente Ceriscioli ha ufficializzato la riapertura delle attività produttive per domani. Si potrà tornare al bar e al ristorante, si potrà tornare nei negozi al dettaglio. Nel rispetto di un sistema di regole rivoluzionato: dal metro di distanza al banco del bar, al metro tra i tavolini e se necessario alle barriere a tavola tra persone non conviventi.

