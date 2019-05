CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata dedicata alla ricorrenza ufficiale del santo patrono san Ciriaco è iniziata in cattedrale. Prima il consueto omaggio floreale del sindaco Valeria Mancinelli sulla tomba del santo, poi la celebrazione della Messa solenne, alla presenza di autorità politiche e militari. Significative le parole dell'arcivescovo Angelo Spina nell'omelia. «Dobbiamo prendere esempio dal nostro patrono - ha detto - per ridare importanza alla croce. Che rappresenta speranza, amore, non violenza, nessuna divisione. Serve un nuovo slancio e una nuova...