LA FASE 2

ANCONA Non solo riportare pian piano gli ospedali a una situazione almeno simile a com'erano prima, chiudendo le aree Covid attivate in poche ore quando l'epidemia galoppava, ma anche riattivare servizi sanitari di base che per quasi due mesi sono stati ridotti al minimo essenziale. E soprattutto riportare negli ospedali e nei poliambulatori, in assoluta sicurezza, utenti che si sono tenuti alla larga dalle strutture sanitarie per paura del contagio. La fase-2 della sanità regionale passa anche per la riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio e allora l'Asur Marche detta le linee guida da seguire in ogni Area vasta per la riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriale, dove ora i tempi d'attesa sono un'incognita da decifrare.

Guardia alta

Ma sarà una fase di transizione in cui non si potrà abbassare la guardia perché il virus circola ancora. Per questo nella determina firmata dalla direttrice generale dell'Asur Marche Nadia Storti si indica come essenziale che ogni area vasta formalizzi un'Unità di crisi e si richiede particolare attenzione alle strutture di Pronto Soccorso e ai Servizi di igiene e sanità pubblica, visto che con il riavvio delle altre attività del Dipartimento di prevenzione «rischiano una carenza di risorse a fronte della necessità di garantire l'attività di controllo sui nuovi casi», decisiva per spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai.

Sarà poi strategica, per gestire questa fase dell'epidemia, «la riorganizzazione dell'assistenza territoriale extra ospedaliera di tipo sanitario e socio sanitario che permette di tutelare la popolazione anziana e disabile particolarmente esposta al contagio». In altre parole, mai più focolai nelle residenze protette.

L'Asur Marche detta una sorta di decalogo per la riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriali, che si aggiunge alle disposizioni contenute nella delibera di giunta regionale sulla fase 2, che ad esempio indica alcune misure di sicurezza: non più di 0,4 persone per metro quadro nelle aree di attesa e distanza minima di un metro e mezzo tra pazienti sia al pronto soccorso che nei reparti. La regola numero uno riguarda l'adozione generalizzata delle misure di prevenzione, con l'uso delle mascherine all'interno di ogni struttura e misure adatte per limitare l'accesso a utenti e soprattutto accompagnatori. Oltre a controllare la temperatura agli ingressi, ogni struttura dovrà codificare la separazione dei percorsi rendendo strutturali le modifiche adottate durante l'emergenza nei pronto soccorso, dove c'erano triage riservati ai casi sospetti di Covid.

I punti nascita

Nessun potenziale soggetto positivo dovrà entrare nei reparti ospedalieri e chi non è già inquadrato da uno screening sarà considerato un potenziale contagiato. Per questo i soggetti che devono essere ricoverati vanno sottoposti a tampone 48-72 ore prima, un test a cui dovrà sottoporsi anche il genitore-accompagnatore in caso di ricovero pediatrico.

Con il superamento del punto nascita dedicato, individuato nella fase 1 all'ospedale di Civitanova, i vari ospedali dovranno individuare percorsi protetti e prevedere il tampone per le gestanti anche in caso di ricovero urgente.

Per le attività ambulatoriali, già la delibera di giunta regionale sulla fase 2 prevede che il mese di maggio dovrà essere dedicato alla riprogrammazione delle agende di tutte le classi di priorità e delle attività ambulatoriali per le prestazioni da effettuarsi a partire dal mese di giugno e ora l'Asur sottolinea l'urgenza di procedere alla revisione delle agende per poter riavviare la prenotazione da giugno per le classi D e P, quelle meno urgenti. Certo i tempi sono ancora un'incognita e nel tavolo di coordinamento regionale sui tempi di attesa «si è richiesto l'aggiornamento - ricorda la direttrice generale Storti - delle indicazioni regionali in materia dei tempi di riferimento per le prestazioni». Per scongiurare le situazioni di affollamento negli ambulatori, è previsto il divieto di accesso prima dei 15 minuti dall'appuntamento e il divieto di ingresso agli accompagnatori. Un'altra soluzione per ridurre l'affollamento delle strutture potrà essere la videoconsulenza e l'Asur sta già elaborando un modello operativo per rendere possibile questa modalità.

l. s.

