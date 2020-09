«La Fabriano-Sassoferrato? Sì al progetto di fattibilità»

IL SOPRALLUOGO

Iniziarono a parlare della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato ormai 50 anni fa, ma la parola fine non è mai arrivata. Una tratta di appena 12 chilometri è finita nel dimenticatoio per troppo tempo. Tre imprese si sono succedute. Ora (sembra, tutti i condizionali del caso sono d'obbligo) si muove la politica. Ieri mattina il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri ha fatto un sopralluogo nella città della carta. L'obiettivo è quello di istituire un tavolo di confronto per trovare una soluzione per riprendere i lavori. Da capire anche come visto che alcuni ponti, una galleria e parte del tracciato, sono ancora visibili lungo la Berbentina, a San Donato e Nebbiano e resistono all'incuria del tempo, ma sono ormai vecchi.

Il percorso del tavolo

Un incontro concreto. Cancelleri ha tracciato il percorso da seguire dando indicazioni alle amministrazioni locali e definendo i passaggi con Anas e Ministero. «Ci sono le risorse per avviare un nuovo progetto di fattibilità e sono state rese disponibili per questa strada. Già la prossima settimana prepareremo la delibera da portare nei consigli comunali e poi da trasmettere ad Anas per provare a inserirlo nel contratto di programma» il primo commento del sindaco di Fabriano, Santarelli. Il viceministro ha fatto un sopralluogo anche sulla SS 76, presso il viadotto Mariani di Genga, dove i lavori sono fermi causa ritrovamento, due anni e mezzo fa, di sei fusti di cromo esavalente. L'obiettivo è velocizzare l'iter della bonifica con le opere di caratterizzazione per permettere di riprendere i lavori e concluderli nella primavera del prossimo anno.

Anas e Astaldi al seguito

Con Cancelleri c'erano Anas, Astaldi, il comitato dei sub appaltatori e l'amministrazione comunale di Fabriano con il sindaco e gli assessori Lupini e Pascucci. «Qualche giorno il sindaco mi ha contattato telefonicamente per attenzionarmi una grande incompiuta del suo territorio, la Pedemontana Fabriano-Sassoferrato. Abbiamo parlato a lungo ha detto Cancelleri - so bene che alto prezzo paga un territorio quando le distanze o la mobilità diventano complicati per lo sviluppo e per il commercio. Il mio impegno conclude - è di avviare presto un tavolo di confronto per trovare una soluzione veloce e riprendere i lavori di questa importante arteria».

Il vecchio tratto della strada

Sul posto anche la deputata pentastellata di Fabriano, Patrizia Terzoni. «Abbiamo individuato sulla mappa il vecchio tratto della Pedemontana e fatto un sopralluogo proprio nel vecchio e arrugginito cantiere per far capire in che stato verte. Grazie a questo incontro e sopralluogo il viceministro ha così tutti gli elementi per valutare la reale fattibilità dell'opera e decidere di conseguenza». Lunedì prossimo, intanto, il sindaco Santarelli incontrerà anche il sottosegretario al Mise, Alessia Morani, per affrontare lo stesso tema. Quella strada, infatti, porta con sé anche una visione dello sviluppo del territorio. La Pedemontana libererebbe dal traffico le strade cittadine e la strada che attraversa la Gola di Frasassi trasformandola in una pista ciclabile in tutto e per tutto. «Si risparmierebbero dice il primo cittadino di Fabriano i circa 6 milioni di euro previsti dalla Regione per la realizzazione della pista ciclabile che dovrebbe, secondo il progetto finanziato, attraversare la Gola per raggiungere Sassoferrato.

Più collegamento tra aree interne

Migliorerebbe i collegamenti dell'Area interna che significa anche maggiore sicurezza perchè si collegherebbe un'area geografica oggi isolata con il nostro ospedale Profili e il suo Pronto Soccorso». Santarelli ne approfitta anche per attaccare la giunta regionale: «Sono tanti i motivi per provarci e, nonostante la Regione nel 2017 abbia tolto l'opera dall'elenco di quelle strategiche sottraendo le risorse che erano ancora disponibili (18 milioni), non lasceremo nulla di intentato, né io né gli altri sindaci del territorio al fianco dei quali si sono schierate anche le associazioni di categoria». A conti fatti sono 12 km strategici che nessuno ha mai spinto per ultimare. La regione nell'ultimo dossier di luglio, inviato alla ministra De Micheli, ha stimato una spesa di 100 milioni per riprendere questo cantiere dei sogni. I pezzi di strada nelle campagne ricordano a tutto la vergogna dell'incompiuta.

m. a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA