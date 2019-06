La direzione dell'Asur si sposta all'ex Mutilato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SVOLTAANCONA Con il «do ut des» tra Regione e Asur, l'ex palazzo del Mutilato potrà rinascere a nuova vita dopo oltre 10 anni di abbandono. Con delibera di giunta 747 dello scorso lunedì, palazzo Raffaello ha dato il via libera all'accordo con l'Azienda sanitaria per spostare gli uffici di via Oberdan della direzione generale negli spazi dell'immobile di corso Stamira che fino al 2007 ha ospitato il Consiglio regionale.Lo scambioCome contropartita, l'Asur si impegna a concedere gratuitamente alla Regione due padiglioni dell'area ex...