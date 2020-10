La De Micheli: «Dalla gomma al ferro, un passo fondamentale»

ANCONA L'idea del governo è quella di passare dalla gomma al ferro, grazie alla velocizzazione infrastrutturale che dovrebbe essere varata a giorni e di cui la tratta Roma-Pescara è un assaggio amaro per le Marche. «Il fronte ferroviario è la priorità sul fronte dell'alta velocità, ma lo è anche sul trasporto regionale e sui materiale rotabile». Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che durante la visita nelle Marche e nell'intervista rilasciata in esclusiva al Corriere Adriatico ha ribadito la volontà di inserire la Orte-Falconara nell'elenco delle opere che dovranno andare avanti con la supervisione di un commissario. Anche se ancora non c'è certezza. Ed ha aggiunto: «Italia veloce è la visione dell'Italia del domani. È un progetto su cui dovremo investire i fondi europei, perché lo scopo - è quello di far spostare gli italiani dal traffico veicolare al ferro. Con Italia veloce ci sarà la possibilità, per più dell'80% degli italiani, di stare a meno di un'ora da una grande infrastruttura. È una questione di uguaglianza e una questione di strategia di opportunità delle imprese». Il ministro ha annunciato anche che è pronto «L'elenco delle opere da commissariare così come l'elenco dei commissari sta per uscire: ci sarà un tavolo con le stazioni appaltanti e il necessario riordino del potere dei commissari stessi. Su questo a breve incontrerò il presidente del Consiglio Conte».

