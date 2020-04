La curva piatta dell'epidemia Ora i contagi sono una rarità

I NUMERI

ANCONA Appena 28 test positivi al Covid-19 in una tornata di analisi, come 50 giorni fa, prima che l'incendio divampasse con i contagi a grappoli, riempiendo 14 ospedali marchigiani con quasi 1.200 pazienti infetti da Coronavirus. Solo che il 2 marzo scorso, l'ultima volta che si era registrato un numero di nuovi contagi quasi uguale (26), nel laboratorio d Virologia di Ancona erano stati processati appena 64 tamponi, trovandone positivi 4 su 10.

L'aumento dei reagenti

I 28 test positivi di mercoledì escono invece da un lotto di campioni quasi venti volte maggiore, grazie alle forniture di reagenti più regolari e all'attivazione di altri tre laboratori (Ascoli, Fermo e Marche Nord) oltre a quello di riferimento regionale, la Sod Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Così l'altro ieri, per la settima volta negli ultimi 8 giorni, i test hanno superato quota mille (1.130) ma i nuovi casi positivi continuano a scendere e mercoledì sono scesi al minimo dall'inizio dell'emergenza, appena il 2,5% dei tamponi esaminati, uno su 40, mentre nella fase acuta dell'emergenza i test positivi al Coronavirus superavano il 40%. L'incremento giornaliero di nuovi casi è stato trascurabile, appena mezzo punto percentuale, mentre la media italiana indica una crescita quasi tripla, dell'1,4%.

Il trend in calo

Non è un caso fortuito, perché nell'ultima settimana le media delle variazioni giornaliere è stata dello 0,9%. Insomma, ce n'è abbastanza - scorrendo i numeri aggiornati quotidianamente dal Gores Marche - per concludere che nella nostra regione l'incendio s'è spento, anche se covano ancora piccoli focolai soprattutto nelle case di riposo e nelle residenze per anziani, oltre a casi sporadici di infezione domestica, dovuti alla quarantena che dura ormai da un mese e mezzo.

L'aggiornamento di ieri segnalava una manciata di casi per ogni provincia: appena 4 ad Ancona, 8 nel Pesarese, 3 nel Fermano e uno nel Piceno e il maggior numero delle infezioni (10) ha riguardato il Maceratese. Il totale dei contagiati nelle Marche è salito a 5.952, ma ormai la curva ha raggiunto il suo culmine piatto e tutti i parametri che monitorano lo stato dell'epidemia nella nostra regione rimandano segnali incoraggianti. Continua a scendere il totale dei pazienti ricoverati, passati in poco più di una settimana da oltre mille ai 798 di ieri a mezzogiorno, con altri 13 posti liberati nelle ultime 24 ore. Scendono ancora i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, da 76 a 71, con un calo del 6,6%, più pronunciato della media nazionale (4,9%).

Marche Nord e Torrette

Adesso i due ospedali più sotto pressione, Marche Nord di Pesaro e gli Ospedali Riuniti di Ancona-Torrette, che a fine marzo sommati avevano più di 80 ricoverati nelle loro rianimazioni, ora ne ospitano in tutto 30. Appena 8 al San Salvatore di Pesaro, l'ospedale che aveva fronteggiato la prima onda di piena dell'infezione, arrivando a 40 degenti in terapia intensiva. Calano anche i ricoverati nei reparti di semi-intensiva (da 169 a 165) e quelli di reparti non intensivi (da 339 a 333) e il decorso favorevole della malattia sposta parte dei ricoveri verso l'area post-critica, in leggera crescita da 227 a 229.

Crescono anche i positivi in isolamento domiciliare (da 2.419 a 2.432), malati cioè che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Il totale dei guariti e dimessi sale a 1.865 (16 in più rispetto a mercoledì) e ormai sono ben oltre il doppio dei ricoverati. Invariato a quota 3.230, dopo alcuni giorni in leggera crescita per il rallentamento delle dimissioni-guarigioni, il numero degli attuali positivi, i marchigiani che hanno ancora un'infezione da Covid-19 in corso, dato che assomma ricoverati e positivi in isolamento.

Gli ottomila in quarantena

Moltissimi i marchigiani ancora in quarantena non per una diagnosi di positività, ma precauzionalmente, dopo contatti a rischio con soggetti malati. Sono 7.984 (3.515 dei quali con sintomi) compresi 1.263 operatori sanitari. Dall'inizio dell'emergenza ben 25.610 marchigiani hanno trascorso un periodo in quarantena per il Covid-19.

Ancora in calo i decessi. L'ultimo bollettino di ieri, cinque vittime più altre tre dei giorni scorsi ma con diagnosi Covid confermata solo ieri, è comunque dolorosissimo e porta il totale a 865. Ma nel resto d'Italia si continua a morire di Coronavirus molto di più: la media nazionale, riferita però al giorno prima. ieri segnava +1,8% di decessi, mentre con le 5 vittime nelle ultime 24 ore le Marche sarebbero allo 0,6%. Il 30 marzo, giusto per ricordare quanto abbia colpito duro il virus nella fase acuta dell'emergenza, nella nostra regione c'erano state 35 vittime.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA