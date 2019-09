CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La centralina misura la quantità di polveri sottili Pm10 e Pm2.5 per mc e i dati ottenuti dai sensori vengono raccolti e condivisi dalla Cupa dall'OpenSource. «Chiunque potrà conoscere la qualità dell'aria spiega Giacomo sul sito dell'HackLab @ la Cupa. Ci piace giocare con la tecnologia, smontare le cose e assemblarle. La centralina è stata costruita da noi e ne installeremo altre in altre zone della città per rilevare l'inquinamento. I cittadini se ne faranno richiesta, potranno chiederci una centralina per metterla nella loro...