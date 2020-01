La cantieristica

CdM ha venduto

il secondo MG115

Cantiere delle Marche annuncia la vendita del secondo MG115. «Appassionato subacqueo ed esploratore, l'armatore asiatico di questo MG115 apprezza l'eccellente qualità e l'affidabilità degli yacht costruiti da CdM e la capacità del cantiere di essere sempre all'avanguardia sia per quanto riguarda il design e l'eleganza stilistica dei suoi explorer che per le indiscusse qualità costruttive e l'impiantistica che non hanno eguali nel segmento di mercato di riferimento» afferma soddisfatto Vasco Buonpensiere, co-fondatore e Sales & marketing director di CdM, commentando quest'ulteriore successo commerciale. Bruno Piantini, direttore generale di CdM, aggiunge: «Ormai gli armatori più esperti a livello mondiale sono consapevoli che CdM è in grado di offrire il meglio dell'Italian Style e una qualità costruttiva che non teme il confronto con i migliori cantieri nord europei. Nel corso degli anni abbiamo lavorato sodo su parecchi fronti. Posso affermare con orgoglio che il nostro successo commerciale non è secondo a nessuno». CdM, di fatto, domina il mercato degli explorer yacht e sa come coniugare il meglio gli yacht di lusso e quello degli explorer vessel.

