La blue economy fa innovazione: premi a 6 progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICONOSCIMENTOANCONA Ci sono sei imprese marchigiane tra le vincitrici del progetto 4helix+ coordinato da Svim Società Sviluppo Marche. Si tratta di un progetto finanziato dal Programma Med dell'Unione europea per la crescita e l'innovazione del settore blu attraverso la contaminazione delle imprese culturali e creative, che ha messo in palio un plafond di 480mila euro per voucher all'innovazione creativa. Il progetto era rivolto a micro-piccole e medie imprese e start-up, delle regioni partner di progetto, appartenenti ai diversi settori...