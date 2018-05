La beffa di Palombina L'ok ai tuffi arriva tardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO ANCONA Una partenza con il freno tirato. Altro che prove d'estate nel weekend più caldo di maggio. Dopo gli acquazzoni di inizio settimana, che avevano fatto scattare a Palombina Nuova e in altri due brevi tratti di litorale il divieto di balneazione per gli sversamenti dai fossi scolmatori avvenuti tra martedì e mercoledì, gli operatori balneari sono stati costretti a un corpo a corpo con la burocrazia. I soliti inciampi, che si pagano cari: sì, perché il via libera ai tuffi è arrivato solo ieri, poco dopo le 10 e 30. Mattinata...