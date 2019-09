CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La band torinese ha scelto Ancona per chiudere l'«8 tour», celebrando i 20 anni dall'uscita dell'album cult Microchip Emozionale da cui hanno tratto brani come Discoteca labirinto e Nuova ossessione, infiammando fin dall'inizio della performance la platea. Pubblico composto per lo più da over 30 anche se non sono mancati i teen ager dal momento che Samuel Romano, frontman del gruppo, sarà uno dei giudici di X Factor 2019.Il concerto è stato il banco di prova per l'incantevole location affacciata sul mare dorico ed ha battezzato quello...