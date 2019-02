La baby gang di piazza Roma Armi per rapinare i ragazzini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA ANCONA La partita era una scusa. La frustrazione per l'eliminazione ai rigori dell'Italia dagli ultimi Europei, ad opera della Germania, una banale giustificazione. In verità, il gruppetto di bulli era in piazza Roma per infastidire ragazzini e derubarli. Delle emozioni di un quarto di finale palpitante e della cocente delusione per un epilogo atroce, dipinto sui volti degli azzurri dell'allora c.t. Conte in quella fatale sera del 2 luglio 2016, non gliene importava un bel niente. I loro cuori battevano per altro. Non per il...