L'URBANISTICA

Il capitolo riqualificazione e nuova copertura di piazza Pertini ha attraversato tutte le ultime sindacature. Incassando sempre un rinvio da un anno all'altro. Come avvenuto in occasione dell'approvazione dell'ultimo Piano triennale delle opere pubbliche 2020-22 votato nei giorni scorsi dalla Giunta. Quando quella specifica voce è riportata alla previsione d'investimento nel 2022 per 1,2 milioni. E intanto? La piazza dei Rinoceronti o dell'ex panificio militare sopravvive.

Gli utilizzi

Tra un maxi gazebo e l'altro, tra un canestro e un campo di calcetto la spianata tira a campare tra le infinite incursioni notturne di writer, imbrattatori delle pareti dei Rinoceronti, bivacchi improvvisati e una sosta selvaggia notturna (spesso anche diurna con l'occupazione degli spazi dei motorini). Nel campionario di scarabocchi sono finiti più volte gli stessi Rinoceronti, il gruppo scultoreo per ora impallato dai gazebo montati per la manifestazione che si è aperta ieri. Copertura, più o meno estesa, destinata ad ospitare da qui a metà novembre manifestazioni destinate a richiamare decine di migliaia di visitatoti (Qualità artigiana, Fanta Fiera e Choco Marche). Per poi passare il testimone ai mercatini e iniziative di Natale. Così che la piazza rivesta per diversi mesi un ruolo da protagonista in centro. E dopo? Da gennaio dovrebbe tornare ad ospitare una volta al mese il mercatino d'antiquariato, in attesa di riprendersi il palcoscenico prima con la Fiera di Maggio e poi con i tornei sportivi. Kermesse capaci di scandire le diverse stagioni di piazza Pertini in attesa, praticamente sin dalla sua inaugurazione (anzi doppio taglio del nastro visto il sostanzioso restyling del 2003), di una sua identità. Accantonata l'ipotesi originaria di trasferirci le bancarelle di corso Mazzini (sempre osteggiata dalla categoria) è stata più volte ripresa l'ipotesi di realizzare una copertura, anche per ospitare eventi. Ipotesi scivolata da un Piano triennale delle opere pubbliche all'altro. Vuoi per mancanza di finanziamenti, vuoi per ipotesi d'utilizzo transitorie.

Le intenzioni

L'ultima in ordine di tempo è l'idea di trasferire qui i box del Mercato delle Erbe durante i lavori di ristrutturazione. Per questo si era pensato a una tensostruttura provvisoria dove sistemare i commercianti. Anche se, per motivi economici e di fattibilità, sembra stia prevalendo l'idea di utilizzare l'ex liceo Savoia. In attesa di una scelta definitiva sui commercianti del Mercato delle Erbe, piazza Pertini si gode le diverse kermesse e il Natale. E spera che le intenzioni si traducano (finalmente) in una bozza di progetto. «L'idea è quella di creare un luogo multifunzionale - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini - dove favorire la socializzazione cosicchè la piazza sia un contenitore per gli eventi, ma anche un luogo dove incontrarsi e vivere la città. Una piazza viva e vivibile». Principi che dovrebbero tradursi in una sorta di Giardino d'inverno. Su un lato della piazza si vorrebbe allestire una copertura parziale, tipo giardino d'inverno riparato dalle intemperie, una struttura in vetro con un lounge bar e servizi, arredata con piante e panchine per leggere un libro, godersi uno spettacolo o partecipare a un evento. L'altro lato, quello dei Rinoceronti, dovrebbe restare libero per non oscurare la vista della Mater Amabilis, il complesso scultoreo di Valeriano Trubbiani, prevedendo al massimo una tensostruttura smontabile da destinare a mercatini e manifestazioni.

