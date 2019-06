CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'URBANISTICAANCONA La clessidra dei 32 mesi può ripartire. La Corte dei conti ha infatti registrato il decreto per il Bando periferie, la maxi riqualificazione da 16 milioni (12 a fondo perduto da parte dello Stato) con cui ridisegnare il profilo nord del capoluogo, dall'ex Dreher alla Palombella fino agli Archi passando per la riqualificazione di piazza del Crocifisso, via XXIX Settembre, il maxi-quartiere Iacp di via Marchetti e il terminal bus del Verrocchio. La registrazione da parte della Corte dei conti è avvenuta la scorsa settimana,...