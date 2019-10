CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'URBANISTICAANCONA Entro fine mese è attesa la pubblicazione di quattro bandi per altrettanti lavori inseriti nel maxi-piano delle Periferie. La prima tranche dell'investimento complessivo di 16 milioni (di cui 12 a fondo perduto erogati da parte dello Stato) riguarderà infatti la sistemazione degli Archi, il nuovo volto di piazza del Crocifisso, il boulevard di via XXIX Settembre e la riqualificazione dell'ex Verrocchio. La pubblicazione rappresenterà l'ulteriore tappa nella marcia a tempi serrati fissati nella convenzione per il Bando...