L'Università cerca progettisti per un restyling da 17 milioni

ANCONA Un incarico da 1,3 milioni per la progettazione definitiva ed esecutiva delle nuove sedi del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona. Lo ha messo a bando Univpm e per i professionisti interessati c'è tempo fino al 30 gennaio prossimo per presentare le offerte, mentre il 10 febbraio è prevista l'apertura delle buste con seduta pubblica in modalità digitale. L'importo a base di gara, 1.336.307 euro suscettibili dunque di ribasso, comprende anche il coordinamento per la sicurezza in esecuzione dei lavori. Chi si aggiudicherà l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura avrà poi 120 giorni di tempo per consegnare il progetto definito completo e altri 60 per la redazione di quello esecutivo.

Continua a macinare le sue tappe sotto l'impulso del neorettore Gian Luca Grgori l'operazione di partenariato pubblico lanciata nel maggio 2018 da Provincia di Ancona e Univpm. Proprio alla Politecnica spettano i lavori di ristrutturazione - stimati in circa 17 milioni più Iva nel quadro economico di progetto - in cambio della cessione gratuita degli immobili fatta dalla Provincia.

A lavori conclusi l'ateneo occuperà oltre la metà dell'ex Palazzo di Vetro (il resto tornerà alla Provincia) oltre all'adiacente palazzo storico del Rettorato anch'esso sottoposto a restyling e adeguamento sismico.

«L'obiettivo principale - avevano spiegato Università e Provincia presentando l'operazione - è quello di legare i due edifici tra loro, non solo per i necessari aspetti di funzionalità e accessibilità ma anche dal punto di vista architettonico. Verranno utilizzati proporzioni, colori e geometrie che armonizzino i due edifici pur garantendo, al contempo, memoria e contemporaneità».

Già il progetto di fattibilità redatto dal professor Gianluigi Mondaini indicava le linee guida che i futuri progettisti dovranno seguire per disegnare nei dettagli l'intervento di restyling, che prevede la riqualificazione dell'ex Palazzo di Vetro, con nuovi rivestimenti esterni e una redistribuzione degli spazi, il restauro e la nuova suddivisione interna dello storico Palazzo del Rettorato e la realizzazione di un nuovo ponte di collegamento e di una piazza sottostante che consenta il dialogo tra i due edifici e la creazione di un nuovo spazio per la città.

Il futuro doppio palazzo è stato pensato per essere al servizio degli studenti e della città. Per questo tutto il piano terra, sia dell'edificio antico che del nuovo, «saranno trasparenti e aperti ad una multifunzionalità e anche ad una adattabilità per eventi ogni volta diversi». I due nuovi ingressi degli uffici del Rettorato e della Provincia saranno uniti da una galleria all'interno della quale si possono programmare appuntamenti.

«L'edificio ha un carattere di apertura, trasparenza e servizio - è l'indicazione che guiderà il lavoro dei progettisti - . I due edifici saranno connessi tra loro da un nuovo edificio sospeso che conterrà tutti gli spazi collettivi in verticale e orizzontale tra sede storica e parte nuova». I colori degli esterni saranno scelti in base a studi del contesto storico e le nuove facciate proporranno soluzioni innovative, con soluzioni capaci di controllare esposizione e soleggiamento, con l'obiettivo del risparmio energetico. A pianterreno è prevista una galleria dei giovani, con spazi verdi e sportelli dove orientarsi per l'istruzione, l'università e il lavoro. Sopra saranno ricavati sei piani di uffici, divisi verticalmente tra Politecnica delle Marche e Provincia di Ancona. Un blocco con quattro pontili sospesi collegherà l'edificio ristrutturato al palazzo del Rettorato, che tornerà a essere la culla dell'ateneo dorico, dopo aver ospitato nel salone di rappresentanza la prima lezione di Ingegneria - anno 1969 - e poi gli albori dei corsi di Medicina. I tempi previsti guardano al 2025 per la conclusione dei lavori. Inizialmente il termine finale indicato da Provincia e Univpm era il 31 dicembre del 2023, ma il 28 ottobre scorso, nell'ultimo consiglio di amministrazione di Univpm dell'era Longhi, su richiesta di due consiglieri si è ritoccato e non di poco il cronoprogramma.

«Si è dovuto prendere atto - ha spiegato di recente il nuovo rettore Gian Luca Gregori - che la scadenza di fine 2023 non era concretamente praticabile e si è fissato un termine più credibile».

Lo slittamento dei tempi fa venir meno per ora, per un problema di rendicondazione con l'Ue, un contributo di 5 milioni di fondi europei già concesso dalla Regione Marche all'Univpm per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico delle sedi universitarie. Ma il nuovo governo dell'Università Politecnica delle Marche non ha perso tempo e già si sta definendo una nuova convenzione con la Regione per accedere al contributo sull'edilizia universitaria.

Lorenzo Sconocchini

