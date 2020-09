L uigi Contisciani, presidente del Consorzio Bim Tronto: da uno a dieci quanto è importante completare la bretella di collegamento da Amandola a Roccafluvione?

«È un'opera strategica per il nostro territorio ma non solo. La realizzazione della Pedemontana dei Sibillini agevolerebbe notevolmente il traffico nelle Marche, che adesso si concentra quasi esclusivamente sulla Statale Adriatica e sull'A14».

Un' infrastruttura che passa da Comunanza, polo industriale tra i più attivi in regione con la presenza dello stabilimento Whirlpool.

«Sono stato anche sindaco di Comunanza e vivo da sempre tutte le difficoltà che un piccolo centro come il nostro, ma estremamente produttivo, è costretto a subire a causa di collegamenti da Medioevo. Prima della realizzazione del traforo a Croce di Casale, se due mezzi pesanti di incontravano in corsie opposte, uno dei due era costretto a fermarsi per far passare l'altro. Ecco in che condizioni ci siamo trovati fino al 2007».

Ora la Regione ha chiesto al ministro De Micheli di portare a termine l'opera. Bastano 110 milioni di euro.

«Come presidente del Consorzio Bim invierò a tutti i candidati governatori che si sfideranno alle elezioni Regionali, una lettera in cui farò presente tutte le necessità di questo territorio. Compresa la strada di collegamento con Amandola».

Una infrastruttura fondamentale anche in prospettiva, vero?

«Assolutamente. Da qui infatti si potrebbe proseguire per unire l'entroterra marchigiano a nord con l'Emilia Romagna e a sud con l'Abruzzo, agevolando non solo le attività economiche ma anche il turismo. Senza contare che si alleggerirebbe anche il traffico che adesso si concentra in autostrada».

