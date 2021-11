L'Ordine convoca Palladino

ANCONA Un nuovo capitolo arricchisce la storia di Enzo Palladino, l'infermiere sospeso dall'ospedale regionale di Torrette, divenuto simbolo dei no vax, voce e volto del sindacato Laisa. Si tratta di una convocazione, fissata per il giorno 18 novembre alle 17 e 30 presso la sede dell'Opi, l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Ancona. A scrivere è il presidente Giuseppino Conti, in seguito a «diverse segnalazioni informali giunte a questo Ordine». Va nel dettaglio, il presidente: «Si tratta di segnalazioni relative alla tua attività - si rivolge direttamente a Palladino - espletata anche pubblicamente in trasmissioni televisive di rilievo nazionale, di contestazione dell'obbligo vaccinale e della normativa relativa a questo obbligo». Il riferimento è agli ingranaggi della legge 76, che recepisce il decreto 44 dello scorso aprile, ovvero vaccino come atto doveroso per chi è impegnato nelle prime linee delle corsie degli ospedali. Una convocazione, quella fatta scattare da Conti, generata da alcune reazioni di colleghi-infermieri che, attraverso due pec, posta elettronica certificata, hanno segnalato il loro disagio. Un prendere le distanze che si è tradotto nelle necessità di un confronto. Per definire i contorni della vicenda e stabilire se esistono o meno i presupposti per eventuali provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA