L'onda dei 90mila crocieristi «Devono creare occupazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMOANCONA Quasi 2mila crocieristi sono sbarcati ieri mattina al porto, a bordo della nave Marella Explorer 2, della compagnia Marella Cruises. Con novecento cabine e più di 1.800 passeggeri, la nave è arrivata al terminal crociere alle 6 da Venezia ed è partita intorno alle 17 per Dubrovnik, in Croazia. Con questo approdo, ieri ha preso il via la nuova stagione crocieristica nel porto di Ancona dove quest'estate in totale ci saranno 46 approdi rispetto alle 40 toccate del 2018 e alle 27 del 2017. L'incrementoUn maggior numero di...