L'Iss: per un no vax il rischio di morire e 16 volte più alto di chi ha il booster

ANCONA Il rischio di morire di un non vaccinato è 16,6 volte maggiore rispetto a un vaccinato con dose booster, è di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi. È quanto emerge dall'ultimo Report integrale dell'Istituto superiore di Sanità, dove si legge anche che «rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa di Covid-19, in quanto l'efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all'84% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi». Tuttavia dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale anti Covid, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%: un calo importante che ha fatto decidere il Governo per un'accelerata anche nella profilassi nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni: giovedì sarà il giorno in cui si partirà con le prenotazioni, anche se gli esperti temono una partenza al rallentatore proprio per i tanti dubbi manifestati dai genitori sul fatto di vaccinare bambini in età molto tenera. Dubbi che la Regione ha deciso di dissipare con l'aiuto dei pediatri ma anche con alcuni esperti nei camper informativi appositamente messi a disposizione della popolazione nelle città capoluogo di provincia e ad Ancona. Ieri una falsa partenza a causa del maltempo: mentre Parliamone Insieme si è regolarmente svolta a Macerata, ad Ancona (piazza Roma) recupererà oggi dalle 15 alle 18 mentre a Fermo (piazza del Popolo) invece il camper sarà presente in mattinata dalle 9.30 alle 13. In giornata appuntamenti anche ad Ascoli (via D'Ancaria, 12 dalle 9 alle 13), a Pesaro (piazzale Collenuccio dalle 9 alle 13) e ad Urbino (piazza della Repubblica dalle 15 alle 18).

