CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'investimento per la nuova illuminazione è in tutto di 2 milioni e 260mila euro, coperto dai fondi europei Iti e dai 400mila garantiti dall'Autorità portuale. Terminata la progettazione, che si conta di completare entro la prossima estate, i lavori dovrebbero iniziare già da novembre ed essere completati per l'estate del 2020. L'obiettivo, oltre a quello del risparmio energetico e dei costi di manutenzione ridotti, è di restituire linearità al tracciato del lungomare, in particolare del porto antico, valorizzando una serie capisaldi...