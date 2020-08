L'INTERVISTA

«Questo è il momento giusto per chiedere finanziamenti e realizzare la Bretella e alleggerire il traffico». Era il 29 gennaio di quest'anno quando anche l'opposizione a San Benedetto, prese posizione sull'annosa vicenda della circonvallazione praticamente un'araba fenice. Erano i giorni del caos sull'Autostrada A14 prima del lockdown e la Riviera sperimentò ore di fuoco con le riduzioni di carreggiata sull'arteria adriatica.

Sindaco Pasqualino Piunti crede che davvero sia arrivato il momento per la realizzazione della tanto sospirata Bretella?

«Seguo la vicenda della circonvallazione di San Benedetto dai tempi nei quali ero vice presidente della Provincia di Ascoli Piceno. Allora perdemmo i finanziamenti perché il Comune non rispose con celerità e non aveva pronto un progetto fattibile. Anche se la Bretella non fa parte del nostro programma elettorale è uno dei punti che mi sta più a cuore e mi auguro che sì, con il Decreto semplificazione si possa cominciare un'opera essenziale per la città».

Come?

«Riporteremo immediatamente questo argomento sul tavolo del nuovo presidente della Regione non appena sarà eletto. È una situazione che va avanti da anni e dopo passaggi e incontri siamo pronti: è arrivato il momento della stretta finale e siamo contenti di essere stati inseriti tra i 130 progetti da finanziare da parte del governo centrale ».

Cosa avete fatto invece fino a oggi?

«Quando ero vice presidente della Provincia provammo a parlare con la giunta Gaspari perché in Regione c'erano alcuni fondi messi a disposizione dal vice ministro Nencini che sarebbero potuti tornare utilissimi. Ma poi fu costretto a riprenderseli e furono dirottati su altre iniziative».

Qual è il problema che impedisce di portare a termine il progetto?

«La Provincia allora guidata da Paolo D'Erasmo nell'ultima riunione esecutiva si era assunta l'impegno di presentare un progetto al tavolo formato da Regione, Anas, Comuni di San Benedetto e Grottammare per rendere esecutivo il progetto. Da allora non ne abbiamo saputo più nulla ma come ho già detto a questo punto saremo noi a portare avanti questo progetto in prima persona».

Quali sono allora gli enti coinvolti e a quale titolo?

«In primo luogo il Comune di Grottammare. Come è noto, infatti, il tracciato che parte da zona Santa Lucia dovrebbe arrivare fino al casello dell'autostrada A 14 in territorio di Grottammare. Con il sindaco Enrico Piergallini abbiamo ragionato e continuamente ci sentiamo su questo argomento perché è troppo importante per la viabilità e per l'ambiente. Poi ovviamente sono coinvolti Anas, e Regione».

Come mai di questo progetto si parla sempre in occasione delle elezioni e poi si accantona?

«Non è vero nel mio caso: l'ho seguito anche in periodi non elettorali. Stavolta voglio approfittarne per far prendere un impegno al nuovo governatore».

Con Acquaroli che è della sua area politica ne ha già parlato?

«Certamente e mi ha assicurato il suo impegno a vederci subito dopo le elezioni».

Quale sarà il beneficio?

«Liberare la nazionale che è una camera a gas con tutti i problemi che ha avuto l'A14 tra chiusure e restringimenti. Con la Bretella risolviamo il problema della Nazionale intasata».

Come la sfrutterete?

«Noi abbiamo 25 chilometri quadrati e tre soli direttrici nord sud, tutte e tre le strade ne trarranno beneficio e questo ci consentirà di creare un nuovo piano del traffico».

