L'INTERVISTA

Nicola D'Alessandro, direttore territoriale produzione di Rfi per Marche, Abruzzo ed Umbria, con il cambio di commissione ad un passo dall'ultimazione della procedura, si è allungato l'iter dell'istruttoria per la Via: ce la faremo a portare a casa il progetto del lungomare Nord?

«Il progetto è in itinere, attualmente al vaglio degli esperti del ministero dell'Ambiente. Per noi sono tempi tecnici».

Vero, ma tra una commissione e l'altra non c'è neanche stato il passaggio di consegne e questo farà allungare quei tempi tecnici: aspettate e basta?

«Noi abbiamo offerto, per le vie brevi, la disponibilità ad un incontro con questa nuova commissione che si è insediata, per illustrare il progetto e rimetterla in carreggiata. Siamo in attesa. Abbiamo inoltre scritto ai commissari una lettera per sapere a che punto era l'istruttoria, che comunque richiede tempistiche lunga. Quando c'era la commissione precedente, ci sono stati diversi incontri con Rfi e la società di ingegneria che ha sviluppato il progetto. Siamo pronti, anche domattina, a fare un incontro con la nuova commissione per velocizzare al massimo l'iter, abbiamo già tutto il materiale pronto. Se la politica riuscisse a contribuire nell'accelerare questo processo di autorizzazione con il ministero dell'Ambiente, la cosa aiuterebbe».

Una parte dei finanziamenti (poco meno di 4 milioni di euro) per il progetto arrivano dai Fondi europei e bisognerà rendicontarne la spesa entro il 31 dicembre di quest'anno: che succede se, con i tempi che si allungano, non si riesce a rispettare la deadline?

«La partita dei fondi europei è di competenza della Regione, ma penso ci sia la possibilità di mantenere il finanziamento. Per la parte che compete a Rfi, comunque, c'è una convenzione firmata dall'amministratore delegato e quello è un impegno: per i finanziamenti che dovrà mettere Rfi, dunque, la convenzione è la nostra guida ed è tuttora valida. Quindi, se dovesse esserci un problema con i finanziamenti regionali, ma c'è comunque una convenzione scritta, Rfi cercherà, per mantenere gli impegni, di trovare la soluzione».

Ottenuta la Via e fatti i dovuti scongiuri affinché l'iter non subisca ulteriori variazioni si può partire subito con le gare d'appalto?

«La Via potrebbe richiedere anche delle modifiche al progetto, in qualche dettaglio: alla fine di questo iter autorizzativo, partiremo con la progettazione esecutiva, che ovviamente dovrà recepire le osservazioni e poi, a seguire, si farà la gara».

Che tempistiche prospettate?

«Una volta che è arrivata la Via, nel giro di qualche mese siamo in grado di fare il bando di gara. Più precisamente, da quando abbiamo tutti i nulla osta, ci prendiamo tre mesi per la progettazione esecutiva e sette-otto mesi per la gara. Nel giro di 11 mesi/un anno dalla fine dell'iter autorizzativo, dunque, potremmo partire con i lavori».

E per concludere i lavori di quanto tempo parliamo?

«Complessivamente, fino a tre anni, ma le tre parti di cui si compone il progetto prevedono attività svincolate. Dipenderà anche dalla velocità con cui chi deve fare il riempimento avrà a disposizione le sabbie e le terre necessarie. Noi sicuramente partiremo con la scogliera esterna e con la velocizzazione della linea ferroviaria. Poi il riempimento avverrà in tempi più o meno veloci, ma questo dipenderà dall'Autorità di sistema portuale».

Sulla velocizzazione della linea Adriatica in generale, cosa si farà per le stazioni di Pesaro, Fano e Loreto, circondate da aree edificate? Prevedete di rifarle, come a Riccione?

«Gli interventi nelle stazioni saranno oggetto di una successiva fase dell'intervento di velocizzazione. Al momento sono in fase di progettazione i Piani Regolatori dei suddetti impianti».

m. mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA