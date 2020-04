L'INTERVISTA

Lucia Di Furia è la capo del servizio Salute della Regione Marche. E nel Gores, la task force dell'emergenza, è la figura di raccordo su chi studia i flussi sanitari. Cioè il sottogruppo che, oggi più che mai, tutti guardano con gli occhi all'insu cercando una risposta alla madre di tutte le domande: quando, cioè, potremo toccare il tetto del flagello virus nelle Marche.

Secondo i bollettini degli ultimi giorni c'è stato un rallentamento dei casi di ingresso in terapia intensiva: che cosa significa e come incidono questi dati sull'analisi di lungo periodo dell'avanzata del Covid-19 nelle Marche?

«Negli ultimi giorni, il numero di posti letto intensivi/subintensivi occupati da pazienti Covid positivi è piuttosto stazionario (terapia intensiva intorno ai 168 posti letto negli ultimi tre giorni, sub-intensiva tra 299 e 311)».

Quindi?

«La riduzione della percentuale dei tamponi positivi sui totali eseguiti e il lieve calo del numero di accessi in ospedale per eventi respiratori infettivi, registrati in questi ultimi giorni, se confermati nelle prossime rilevazioni, potrebbero rappresentare un segnale di modifica del trend epidemiologico e quindi di una riduzione dei posti letto occupati nei prossimi giorni. Sono ottimista».

Quali sono le stime oggi che avete in mano sul possibile tetto dell'epidemia nella Regione?

«Le stime si basano su modelli matematici che diventano più attendibili se disponiamo di un intervallo temporale maggiore e soprattutto di una maggiore casistica».

Ma i dati regionali cosa vi dicono?

«Non mi sento di fare una stima ma terrei d'occhio gli elementi che ho già segnalato: la riduzione della percentuale dei tamponi positivi, gli accessi al Pronto Soccorso e, al crescere dei pazienti guariti, l'occupazione dei posti letto, in primis quelli di terapia intensiva».

Come è cambiata nel corso delle settimane l'analisi del picco?

«Nella fase iniziale dell'epidemia abbiamo guardato ai numeri non tanto per fare una valutazione epidemiologica ma piuttosto per avere elementi utili per intercettare il bisogno assistenziale, che stava crescendo in maniera esponenziale sul territorio marchigiano, e poter fornire risposte adeguate e tempestive».

E nella seconda fase, invece? Si è detto che la Marche seguivano molto da vicino l'evoluzione della curva della Lombardia. Vale ancora questa scia?

«Ci sono due riferimenti da prendere. Gli aspetti epidemiologici dell'evoluzione dell'infezione da Covid-19 dipendono dal virus stesso e molti organismi nazionali ed internazionali concordano nell'afferma che circa il 20% dei soggetti infetti necessita di ospedalizzazione, di questi un 5% di terapia intensiva, ma l'impatto sulla popolazione dipende da molti fattori tra quali l'età, la presenza di comorbilità, le misure di contenimento, la disponibilità di terapie intensive/subintensive».

Sta dicendo che l'affinità iniziale con la Lombardia ha lasciato spazio a uno sviluppo Marche?

«All'inizio si è guardato al modello lombardo che è quello più consistente dal punto di vista dei casi sul territorio nazionale, più simile per caratteristiche etniche, rispetto a quello cinese. Nel tempo abbiamo visto variare alcuni aspetti: l'età media dei contagi, per esempio. O l'età media dei decessi che nelle Marche è superiore alla media nazionale ma simile a quella della Lombardia» .

Che previsioni si possono fare per il Sud delle Marche?

«Al Sud le restrizioni sono entrate in vigore quando il numero dei casi era ancora molto ridotto. Questo ha consentito di mantenere sotto controllo il numero di casi ed evitare, finora, la drammatica evoluzione che abbiamo osservato nelle zone rosse».

Dicono che abbia deciso lei di non far giocare Ascoli-Cremonese. È vero?

«È vero che mi abbia chiamato il prefetto di Ascoli al quale ho detto cosa pensavo: era un rischio enorme da non correre. Poi ho comunicato il parere al presidente che mi ha detto: Se pensi questo mi fido di te. Abbiamo fatto benissimo».

Andrea Taffi

