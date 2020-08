L'INTERVISTA

Il suo sì alla terza corsia, Paolo Calcinaro, l'aveva espresso già nel 2006, quando era consigliere comunale. Quattordici anni dopo, il sindaco di Fermo, ribadisce il suo parere favorevole all'ampliamento dell'A14. Sindaco, in questi giorni la terza corsia è tornata sotto i riflettori.

C'è chi la vorrebbe fino in Abruzzo e chi si accontenterebbe di arrivare a Pedaso. Lei da che parte sta?

«È ovvio che più riusciamo ad allargare l'autostrada verso sud e meglio è. Ma, se non vogliamo vedere le nostre città invase dai mezzi pesanti a ogni problema, già portarla fino a Pedaso sarebbe un miglioramento. L'esperienza di questi ultimi due anni ci ha dimostrato l'importanza di accontentarsi. E poi il progetto originale finiva a Pedaso».

In pentola bolle qualcosa o è solo un pourparler?

«Temo che per adesso siano solo parole. Aspettiamo l'impegno dei candidati alla presidenza della Regione. Non sarebbe male se andassero, già oggi, a cercare di interloquire con il governo. Anche perché, adesso, i soldi per le infrastrutture arriveranno. I territori aspettano un impegno per iscritto, chiaro e forte».

Fermo e Porto San Giorgio sono i Comuni più direttamente coinvolti. Si è confrontato con il suo omologo?

«Per delicatezza, non posso e non voglio entrare in dinamiche che non sono quelle del mio Comune, ma ci sono due fattori da considerare. Il primo è che abbiamo visto che, laddove è stata realizzata la terza corsia, spesso è stata fatta una razionalizzazione in sede, senza andare a invadere in maniera impattante i territori circostanti. Il secondo è che siamo tutti stanchi di vedere la viabilità delle nostre città paralizzata ogni volta che succede qualcosa in autostrada».

C'è voluto il sequestro dei viadotti per capirlo?

«Io sono favorevole alla terza corsia dalla prima ora. Già nel 2006, quando ero consigliere comunale, votai a favore. L'ampliamento potrebbe portare opere compensative che migliorerebbero lo sviluppo e la vivibilità di diverse zone del territorio. Penso a un raccordo per la Valdete, all'allungamento della Lungopaludi, già previsto, che potrebbe rappresentare un primo tratto di Mare-Monti o, quantomeno, all'auspicato ponte sul Tenna, per San Marco».

Solo vantaggi, quindi. Perché, quando c'era possibilità, non se n'è fatto niente?

«È evidente che è stato un grave errore. Questo territorio è vissuto solo di lungimiranza astratta, lasciandosi sfuggire progetti fattibili e concreti. Voglio sperare che il no di Fermo e Porto San Giorgio fosse un'idea per alzare la posta per le opere compensative, per riuscire ad avere la Mare-Monti, visto che siamo l'unica provincia delle Marche senza un collegamento decente tra costa ed entroterra».

Potrebbe succedere ancora?

«Non credo. Adesso c'è una diversa consapevolezza e una diversa richiesta da parte del territorio».

Sicuro? C'è anche il fronte favorevole all'arretramento

«Anch'io sarei favorevole all'arretramento, ma, a volte, purtroppo, l'ottimo è nemico del meglio e rischiamo di trovarci senza terza corsia e senza arretramento. È già successo».

Quindi il Fermano è compatto sulla terza corsia?

«Visto i recenti accadimenti, credo proprio di sì».

Ma ci vorranno comunque anni.

«Se, come auspico, arriverà qualche legislazione speciale del governo sui cantieri più importanti, ci potrebbero essere tempi più certi. Con l'attuale stato delle norme, parliamo sempre di una doppia cifra. È lo specchio riluttante dell'Italia incapace di programmare opere strategiche velocemente. Nei prossimi anni avremo soldi in più da spendere, ma mi preoccupa la capacità del sistema Italia di far diventare questi soldi effettivo sviluppo ed effettivi cantieri».

