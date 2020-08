L'INTERVISTA

Ida Simonella, assessora ai Trasporti del comune di Ancona, il progetto del lungomare Nord, che si innesta su quello complessivo della velocizzazione della linea Adriatica, è al momento in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale da parte degli uffici del ministero dell'Ambiente: ci sono aggiornamenti?

«Come aveva annunciato il sindaco a luglio, in occasione del tavolo tecnico sull'uscita Nord durante il quale si è collegato anche il premier Conte, è stata cambiata la commissione valutatrice al ministero dell'Ambiente e dunque stanno ricontrollando tutti i progetti in corso, compreso il nostro. Probabilmente, però, dato che è agosto, non succederà niente. Intanto, Rfi ha mandato una lettera di sollecitazione il 20 luglio. Noi, invece, insieme agli altri soggetti del tavolo tecnico, siamo in procinto di mandare la lettera a Conte, come promesso».

Durante quella telefonata in diretta, il premier Conte aveva annunciato un provvedimento per accelerare l'iter della Via: si è capito quanto dovrebbe influire sulle tempistiche?

«Stiamo tutti aspettando di capire cosa si intenda con accelerazione. Quando si fa un progetto di questo tipo, di complicazioni possono saltarne fuori molte, ma devo dire che l'ufficio di progettazione di Rfi, di Firenze, è stato davvero bravo e veloce nel ricalibrare ogni volta il tiro sul lungomare Nord».

Se il problema non sta nella fase di progettazione, vuol dire che gli inghippi sono legati alle lungaggini burocratiche dei Palazzi?

«Molto. L'organizzazione di chi decide, la parola formale da usare: queste sono le perdite di tempo peggiori, eppure obbligate».

Parte della documentazione della per la procedura della Via è datata dicembre 2018, a proposito di lungaggini. Ma non è insopportabile essere trattati in questo modo?

«Ricordo che era anche sorta la questione se i soggetti firmatari dell'accordo per il lungomare Nord dovessero dare parere tecnico. Riflessione poi sciolta, ma ci abbiamo messo un po' di mesi, come spesso accade in questi passaggi farraginosi. Oppure, la lettera che si era persa tra gli uffici dell'Anas, che esprimeva conformità all'intesa iniziale sull'Ultimo miglio, collegato al lungomare Nord. Va detto, però, che l'iper-attenzione al progetto è legata al discorso della frana, quindi ci può stare».

Capofila del progetto è Rfi, ma come amministrazione avete sollecitato parecchio affinché l'opera andasse avanti più spedita. Ci può ricostruire le tappe?

«Sì, abbiamo seguito passo passo l'iter fin dall'inizio. Tutto è partito dal famoso protocollo d'intesa stipulato nel febbraio 2017 da Mit, Rfi, Regione, Autorità portuale, Comune ed Anas, per trovare una soluzione alternativa all'uscita Ovest. In quel protocollo si diceva, in estrema sintesi: sfruttiamo l'esigenza di Rfi di rettificare la linea - che significa spostare il sedime della ferrovia - per fare un interramento fatto bene, un nuovo ingresso per Marina Dorica, con braccio di protezione aggiuntivo, e trovare lo spazio per il raddoppio della Flaminia. Ad Anas restava la competenza sulla strada, il resto sarebbe andato avanti con gli accordi di programma, che sono contratti veri e propri».

Accordo di programma per il lungomare Nord firmato poi ad ottobre 2017.

«Esatto, ed i soggetti erano gli stessi del protocollo d'intesa, Erano state individuate anche le risorse (circa 50 milioni di euro) all'interno contratto annuale tra Rfi e ministero. Se avessimo dovuto fare noi la progettazione, l'iter sarebbe stato molto più lungo e complesso. Mentre il fatto che sia Rfi la capofila ha permesso di partire subito con i lavori di progettazione. Un iter lungo, ma neanche troppo, che sia noi che la Regione abbiamo seguito da vicino e che ha portato al progetto definitivo. Lo scorso ottobre, anche il Provveditorato delle Opere pubbliche, tramite un suo organo consulenziale, non ha posto nessun veto al proseguo del progetto del lungomare Nord, oggi al ministero dell'Ambiente. Passata questa fase, Rfi può andare direttamente alla gara d'appalto».

m. mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA