Con Antonio Pettinari, uomo-Provincia (di Macerata, si intende), vai sul sicuro. Prima consigliere provinciale di opposizione, poi assessore provinciale ai Lavori pubblici, poi ancora all'opposizione, infine presidente. Ha resistito anche al decreto sciogli Province di Renzi e a quel centrosinistra che avrebbe infine voluto estrometterlo ma ha mancato il bersaglio. Insomma Pettinari, di strade e ponti conosce tutto da alcuni decenni . L'intervalliva è certamente una questione di pertinenza più comunale ma la Provincia ha sempre avuto un ruolo di sostegno attivo, anche qualcosa di più.

Pettinari ma chi ha veramente voluto l'intervalliva?

«L'operazione Quadrilatero a Macerata ha avuto come primo sostenitore il presidente della Provincia Sauro Pigliapoco che è di centrosinistra. Le Istituzioni servono a realizzare il bene comune e a servire la collettività. Pigliapoco pensava giustamente che quell'infrastruttura sarebbe stata utile al territorio e così è stato».

Poi però il Comune ha mancato l'aggancio con l'intervalliva.

«Il Comune disse che quella strada l'avrebbe fatta da solo, ma così non è stato come si è poi visto».

Si corre dietro da 20 anni a un pezzetto di intervalliva.

«La Provincia ha messo a disposizione tre milioni, raddoppiando la quota iniziale, così ha fatto la Regione nello spirito di sostenere il Comune capoluogo».

Non si è mossa una ruspa, a parte qualche foto di circostanza di alcuni amministratori.

«La Provincia ha fatto e sta facendo il possibile, sia in termini di impegno finanziario che di sollecitazione degli Enti locali e delle società interessate, senza dimenticare Anas e Quadrilatero».

Si parla di intervalliva, ma in realtà oggi si parla solo del tratto compreso tra lo svincolo Campogiano e via Mattei. Manca la parte che arriva a Villa Potenza.

«Esatto, parliamo di una tratto di strada, di un solo versante della città».

Lei crede ancora che la strada arriverà a Villa Potenza?

«L'autostrada ha già dato una mazzata alla vallata del Potenza, ora se si realizza questo altro tratto di strada tagliando fuori ancora una volta Villa Potenza significa sancire da un lato la creazione di un mostro stradale e dall'altra la parola fine alla vallata del Potenza, ai Comuni che su quella vallata si affacciano con il relativo corredo di importanti aziende industriali e di attività che rimangono con una viabilità di epoca romana e al di fuori da tutto».

Quanto potrebbe costare arrivare a Villa Potenza passando da Montanello.

«Abbiamo già fatto dei progetti di massima, si parla massimo di 20-25 milioni».

Certo, il problema ora è che sono passati gli anni di Baldassarri e Macerata politicamente appare deboluccia sui tavoli romani, per non dire altro. Intanto sullo sfondo si affaccia un altro problema...

«La Quadrilatero tra pochi mesi avrà ultimato anche le opere sul versante anconetano mentre a Civitanova ancora si discute di rotatorie e di sottopassi, anni dopo il completamento della superstrada. Non vorrei che i perugini, con la stessa facilità con cui preso la nuova strada per Civitanova, poi in realtà non girino con la nuova viabilità verso le spiagge dell'Anconetano dove le rotatorie le hanno già fatte».

Parola di Pettinari, che non sembra affatto intenzionato a mollare la presa sulle infrastrutture maceratesi.

«Le ricordo che qualche anno fa, forte del mio 1% di quote societarie, ho bloccato la fusione di Quadrilatero con accorpamento nell'Anas. Allora sì che non avremmo più visto nulla».

