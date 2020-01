L'INTERVISTA

ANCONA Dottor Aldo Salvi, primario del Pronto soccorso di Torrette. Il tetto dei 60mila accessi all'anno è vicino. Come si spiega un incremento simile?

«Il Pronto soccorso viene visto come punto di riferimento anche per patologie non urgenti: nel 2019 abbiamo registrato un aumento dei codici verdi e bianchi. L'altro fattore è legato ai percorsi preferenziali per le patologie tempo dipendenti come trauma, ictus, emorragie e cardiopatie ischemiche acute, centralizzate a Torrette».

Come giudica la vostra risposta?

«Considerando che anche i codici critici sono aumentati del 10%, è stata soddisfacente. I tempi medi d'attesa sono diminuiti del 7%, circa 6 minuti, dai 90 del 2018 a 84. Ma è soprattutto l'attesa per i codici gialli ad essere diminuita, da 27 a 15 minuti: quasi la metà. E negli ultimi 5 anni gli accessi sono cresciuti del 25%».

Il 2020 sarà l'anno della riforma. Che ne pensa?

«Una buona norma, ma richiede risorse, organizzazione e tempistiche di cui il legislatore non ha tenuto conto. Formazione e aggiornamento dei software hanno costi importanti, ma sarà l'anno della trasformazione e il nostro Pronto soccorso si farà trovare pronto. Saremo in grado di attuare i nuovi codici verso l'autunno».

Ci sarà un abbattimento dei tempi d'attesa?

«I nuovi codici li redistribuiscono in modo più appropriato. La fascia dei verdi è la più ampia, rappresenta il 60% degli accessi, e comprende pazienti più o meno gravi. L'obiettivo è creare fasce equivalenti, su soglie del 20-25%, dall'emergenza-urgenza all'urgenza differibile a quella minore, alla non urgenza per tutti i codici bianchi e una parte dei verdi. Il triage dovrebbe riuscire a garantire un'assistenza prioritaria ai pazienti più critici. L'obiettivo è ridurre i tempi di attesa per gli attuali codici verdi che si aggirano sui 95-105 minuti, come fatto per i gialli».

Tra le linee-guida c'è l'invito ai medici ad essere più umani?

«Quando c'è un'urgenza dare risposte a tante persone è difficile, ma si può migliorare con un atteggiamento più empatico verso il paziente, disponibilità e attenzione alla persona».

Entro l'anno il progetto di ristrutturazione del Pronto soccorso diventerà realtà.

«La possibilità di espandersi per circa 350 mq e avere una Osservazione breve intensiva più organizzata consentirà di attuare strategie di lean management (gestione snella, ndr) e ridurre i tempi di attesa, le postazioni in più permetteranno di arrivare a 13-14 letti in Obi».

s. r.

