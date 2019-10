L'INTERVISTA

ANCONA Assessore Andrea Guidotti, ricapitolando: quanto ha speso il Comune per le strutture sportive del capoluogo?

«Siamo ad oltre 6 milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza considerare il milione e 700mila euro che vorremmo investire nel 2020 accendendo un mutuo se, come spero, il consiglio darà il via libera. È la dimostrazione che il sottoscritto, il sindaco e la maggioranza crediamo fortemente nello sport, sia per i suoi valori sociali, sia per promuovere l'immagine della città. Abbiamo cominciato ad ospitare manifestazioni di respiro nazionale e internazionale che, oltre a movimentare l'economia, contribuiscono a creare un binomio importante tra sport e turismo».

Basilare è la riqualificazione del Dorico: il ritrovamento di amianto nel sottosuolo comporterà uno slittamento dei lavori?

«Solo di qualche mese. Ad aprile 2020 la prima fase del cantiere sarà completata e la gestione dello stadio sarà già stata assegnata. È fondamentale per il quartiere e per tutta la città la riqualificazione del Dorico, che sta a cuore agli anconetani: verrà alla luce un piccolo gioiello che ben si incastona in quel percorso da mare a mare che ha già visto rinascere il Passetto con l'ascensore e i laghetti, piazza Cavour e il porto antico, per una città sempre più attrattiva».

Che momento vive lo sport cittadino?

«È una fase importante, effervescente e dinamica. Noto un cambiamento epocale: le società non si fanno più la guerra, c'è condivisione di progetti e manifestazioni, anche tra discipline diverse. Non si pensa più al proprio orticello, si ragiona in sinergia, anche grazie agli sforzi di questa Amministrazione per migliorare le infrastrutture di una città sempre più a vocazione sportiva».

Molto dipenderà dalle sorti dell'Anconitana, non crede?

«Tutti tifiamo perché torni il prima possibile nel calcio professionistico, la società sta lavorando bene e siamo molto fiduciosi nelle intenzioni del presidente Marconi. Per questo stiamo riqualificando il Del Conero in previsione della risalita dell'Anconitana, ma anche per ospitare eventi e concerti estivi».



