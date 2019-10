L'intervista

C arlo Cotichelli, da venerdì scorso segretario Filcams Cgil di Ancona: il 30 sarete al Miseper il passaggio Auchan-Conad. Cosa chiedete?

«Non abbiamo il piano industriale e fino a questo momento le uniche certezze sono quelle legate ai punti vendita che stanno effettuando il passaggio di proprietà. Concretamente, poi, non c'è nulla sull'aspetto occupazionale. Come sindacato ci siamo attivati per avere un confronto a livello locale, ma fino ad oggi silenzio assoluto».

Al tavolo del ministero avrete l'opportunità di confrontarvi con il Consorzio.

«Il Mise ha convocato Conad che ha inviato sempre i propri legali. Speriamo siano presenti il 30, per affrontare finalmente le problematiche e avere assicurazioni sul passaggio».

È una svolta epocale per la provincia di Ancona.

«Un passaggio storico a livello nazionale che andrà a mutare il panorama della grande distribuzione. Per questo motivo vorremmo venga chiarita ogni fase del progetto».

Il modello Sma era in crisi da tempo.

«Appunto. Quando è arrivata la notizia dell'acquisizione da parte di Conad l'abbiamo accolta con favore, uno spiraglio di luce per tutti coloro che lavoravano nel Gruppo. Ora la situazione è diversa».

L'indotto verrà penalizzato da questo passaggio?

«Stiamo registrando una serie di problemi a tal proposito. I produttori locali legati a Sma sono nel limbo, Conad sembra per esempio non essere interessato ai prodotti del Panificio Adriatico che aveva un contratto di fornitura con il Gruppo precedente. Risultato: non sono da escludere alcuni licenziamenti».

