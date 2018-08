L'intervista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

S enatore Paolo Arrigoni: lo stop al Piano periferie non uccide la crescita dei Comuni? «Non è uno stop, è una sospensione che riguarda 96 Comuni per i quali l'efficacia delle convenzioni è differita al 2020. I Comuni non sono penalizzati perché i soldi sono solo congelati. Con l'emendamento del Milleproroghe i soldi vengono dati a tutti i Comuni e non solo ad alcuni. Potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione accumulati negli esercizi precedenti. È un provvedimento di equità e non è giusto che venga attaccato perché ridà...