L'iniziativa di Confcommercio

Ecco le sentinelledel mare sul Conero«Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo». Uno slogan del Mahatma Gandhi apre la campagna 2019 di Sentinelle del Mare il progetto di sensibilità ecologica nelle spiagge promosso dall'Università Alma Mater di Bologna e al quale aderisce anche Confcommercio che porta l'iniziativa sulla Riviera del Cònero. Questa settimana la biologa Mariana Machado dell'Alma Mater sarà presente in vari stabilimenti della Riviera del Cònero e sarà a disposizione dei bagnanti, per far comprendere l'importanza...