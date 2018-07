CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INFRASTRUTTURAANCONA Nell'incompiuta ultradecennale dell'ex Verrocchio adesso s'infiltrano sbandati e clochard, per dormire tra i pilastri di quella che, secondo i progetti dell'archistar svedese Ralph Erskine di fine anni 90, doveva essere già da tempo una moderna autostazione dei bus. Ma per quanto serva uno sforzo d'astrazione, davvero fra meno di tre anni, non oltre l'aprile del 2021, quell'area degradata lungo la Flaminia, a due passi dalla stazione ferroviaria, dovrà essere trasformata in un polo di interscambio dei trasporti...