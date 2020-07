L'INCONTRO

ANCONA «Non abbiamo strumenti di carattere tecnico, ma possiamo esercitare una pressione politica. Un pungolo sistematico affinché le pratiche amministrative raggiungano tutti i soggetti. Che ci siano risposte certe con richiesta di chiarimenti se i tempi non vengono rispettati». Un pressing a tutto campo, stanza per stanza negli uffici romani, seguendo il passaggio di un foglio da una scrivania all'altra per evitare che si possa smarrire (come già successo) nelle autostrade del web. Lo schema indicato dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli è rilanciato da Ida Simonella, assessore al Porto del Comune di Ancona, e virtualmente appoggiato del tavolo di coordinamento sull'Ultimo miglio (costituito a ottobre 2019) che vede coinvolti, tra gli altri, l'Autorità portuale, la Capitaneria di porto, la Camera di Commercio, Rfi, le associazioni di categoria ed i sindacati.

Le richieste

Le assicurazioni fornite dal premier Conte intervenuto giovedì in diretta al videoincontro del tavolo ha fatto rialzare le quotazioni di avere finalmente, dopo oltre trent'anni, progetto e fondi per costruire il collegamento veloce al servizio del porto di Ancona. Tempi e finanziamenti su cui si concentrerà ora l'attenzione degli enti, pronti a sottoscrivere le prossime richieste nell'annunciata lettera a Governo e Ministero delle Infrastrutture. Le richieste? Investire l'Anas della realizzazione rapida del progetto definitivo di Uscita a Nord, sul tracciato già individuato; inserire nei piani dello Stato il finanziamento dell'opera (99 milioni); velocizzare la valutazione di impatto ambientale del progetto Lungomare Nord, già finanziato; accelerazione su espropri e gara d'appalto per il raddoppio della Falconara-Torrette. Un pressing asfissiante per non far calare la tensione e l'attenzione su un progetto definito «prioritario e strategico» da qualsiasi attore quando si parla del collegamento tra il porto internazionale di Ancona e la grande viabilità. «Servirà un amorevole accompagnamento nelle pratiche come ha richiamato il sindaco Mancinelli perché questo ottimismo arrivato a ridosso della campagna elettorale non svanisca il 23 settembre - afferma Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona - bisogna stare dietro e fare pressing su Governo e ministri. anche se è sconfortante sentire che, se tutto andrà bene, si arriverà a cantierare l'opera tra tre anni».

Il dossier

«La storia dei nodi infrastrutturali nelle Marche è ormai decennale - ha rimarcato al tavolo Gino Sabatini, presidente della Camera Marche - L'Ultimo miglio di Ancona è un'infrastruttura strategica per tutta l'economia, tanto che l'abbiamo inserita al primo punto nel dossier sulle infrastrutture consegnato al ministro Paola De Micheli. Abbiamo tante aziende di trasporto merci che transitano dal porto, dobbiamo accelerare con la progettazione e l'avvio dei lavori». «È fondamentale rafforzare la lobby istituzionale per tenere sempre alta l'attenzione sul percorso amministrativo di realizzazione dell'opera sottolinea Rodolfo Giampieri, presidente dell'Autorità di sistema portuale - consapevoli che l'obiettivo non è orientato solo al porto, alla relativa crescita economica di Ancona e delle Marche, ma anche al miglioramento complessivo della qualità della vita della comunità: questa è visione non solo infrastrutturale ma di territorio». Pronte a fare la loro parte anche Confartigianato e Cna chd da 40 anni rivendicano la necessità del raddoppio della Variante alla Statale 16 e il collegamento porto-A14. «Presidieremo l'avanzamento dei progetti - ha rimarcato Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Imprese AnconaPesaro e Urbino - auspicando quindi che i progetti approvati vedano concretamente l'avvio dei lavori ammodernando il nostro sistema viabilistico e la sicurezza dei mezzi e conducenti».

m. petr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA