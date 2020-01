L'incontro

Sindaco al Mit

il 12 febbraio

Proprio l'Uscita Nord, insieme al finanziamento del raddoppio del bacino Fincantieri, sarà tra i temi da discutere nell'incontro già fissato per il 12 febbraio prossimo a Roma tra il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e il sindaco Valeria Mancinelli. All'ordine del giorno in realtà c'è la pratica per l'infrastruttura portuale, ma di sicuro il sindaco non si lascerà sfuggire l'occasione di capire quando il governo potrà finalmente «stupire» (verbo usato dal premer Conte) gli anconetani con la tanto attesa Uscita Nord. Si cercherà di capire a che punto è la progettazione dell'ultimo miglio, dopo le rassicurazioni fornite a ottobre dal ministro De Micheli sul fatto che non esistono approfondimenti progettuali su tracciati alternativi a quello contenuto nello studio di pre-fattibilità tecnico-economico completato dall'Anas e inviato al Mit e al provveditorato opere pubbliche delle Marche il 2 aprile scorso. Il timore s'era affacciato quando sul sito dell'Anas era comparso un aggiornamento sul progetto di uscita dal porto in cui si evidenziava che l'itinerario a sud di Torrette presentava criticità per l'attraversamento dell'area in frana. Ma il ministro aveva escluso ripensamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA