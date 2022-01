L'incidenza (a quota 600) è una delle ultime in tutta Italia

ANCONA Seicento novantanove nuovi positivi nella giornata di ieri su 2091 tamponi per le nuove diagnosi. Il riscontro dei dati sulla diagnostica indica un valore basso (incidono i giorni festivi) ma il tasso di positività è significativo e denota una velocità di contagio molto alta che fa salire i timori per la ripartenza delle scuole venerdì prossimo. I tamponi totali effettuati sono stati 3459. Ancona con 359 positivi è la zona dove la diffusione del contagio ha inciso maggiormente, seguono le province di Pesaro (185), Macerata (40), Ascoli (38) e Fermo (10) con tutti i distinguo che vanno fatti sui laboratori aperti o chiusi a cavallo dei festivi. Un contagio su due appartiene alla fascia 25-59 anni mentre desta curiosità il fatto che ci siano anche 13 positivi nella fascia tra 0 e 2 anni. Per effetto dei nuovi contagi, l'incidenza è giunta a quota 621 per 100mila: il direttore dell'osservatorio regionale Pompili fa notare che nell'incidenza comparativa aggiornata al primo gennaio sera le Marche sono la 15a regione d'Italia. Prima la provincia autonoma di Trento con 5215 positivi per 100mila , seconda la vicina Umbria con 1945 positivi per 100mila, terza la Lombardia a quota 1884. Per quanto riguarda la situazione clinica, un nuovo balzello lo compiono i ricoveri (saldo di giornata: 6 ingressi) di cui due in terapia intensiva (50 posti letto occupati, il 19.8% della dotazione complessiva) e quattro in area medica (227 in totale, il 23.16%). Nei pronto soccorso degli ospedali ci sono 38 persone in attesa mentre in tutte le Marche le persone isolate sono ancora oltre quota 20mila (di cui 8109 tra positivi e ricoverati).

