CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAANCONARazza d'incoscienti, sciacalli capaci di strappare la catenina dal collo anche a un ragazzo chino sulla rampa dell'uscita 3 per soccorrere chi era caduto nel fossato e stava soffocando, dopo che loro avevano scatenato l'inferno spruzzando peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, strapiena di giovani, per lo più minorenni, che aspettavano il trapper Sfera Ebbasta. Sbandati che giravano per locali affollati di ragazzini per scipparli con poca fatica di monili in oro, spesso regali della cresima, che poi...