L'ex stazione marittima? Una suite per i clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGEANCONA Uno se ne sta avvoltolato nelle coperte a ridosso dei binari per cercare di coprirsi dall'aria frizzantina delle notti di settembre. Un altro è appoggiato sul muro esterno del bagno, attrezzato con uno zaino dove è contenuto probabilmente tutto il necessario per andare avanti. Se si tira dritto lungo la banchina Nazario Sauro, senza far troppo attenzione a ciò che c'è intorno, non si fa neanche caso alla loro presenza. Eppure, i senzatetto e i disperati ci sono. Animano la zona dell'ex stazione marittima, soprattutto...