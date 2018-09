L'esercito dei baby pusher A 12 anni già vendono droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME ANCONA Fra un tema d'italiano e un'equazione ci scappa sempre più spesso uno spinello. E se una volta la sigaretta in bagno, all'ora della ricreazione, era il massimo della trasgressione, adesso c'è chi nello zaino porta direttamente il fumo. Lo sballo dopo l'interrogazione o il compito in classe è un'abitudine dilagante tra gli adolescenti. Baby spacciatori s'aggirano nelle scuole a 12-13 anni, senza che insegnanti, presidi e genitori riescano a scoprirli. Non hanno ancora finito le medie o hanno appena cominciato le superiori,...