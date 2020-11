L'EPIDEMIA

Ottocentotrentatre nuovi positivi su 2547 tamponi processati non sono un buon prendere per la sanità marchigiana. Il dato di ieri è la sommatoria di due insiemi: i tamponi di giornata (positivi 733 su 2250, incidenza: 32,6%) e quelli che si sono accumulati al 6 e 7 novembre (100 positivi su 297; incidenza complessiva sul totale: 32,7%). I due dati sull'incidenza che vanno a braccetto configurano una singolare coincidenza in un quadro generale dove a distanza di due settimana tutti gli indicatori sono raddoppiati, in peggio.

Il governatore con la calcolatrice

Il governatore Acquaroli che da subito ha preso a cuore la questione, ogni mattina ripassa i numeri con la calcolatrice. Se mercoledì le terapie subintensive hanno visto uscire 22 pazienti, ieri il bilancio incrementale (cioè di nuovi accessi) in termini di ricoveri e pazienti passati in rianimazione si è fermato sullo zero, o quasi: questa è sicuramente la buona notizia della giornata. Altri due indici: il rapporto tra ricoveri e positivi la scorsa settimana era al 5%, oggi è al 4%, mentre il rapporto tra pazienti in terapia intensiva e positivi era e rimane intorno al 6 per mille.

La velocità di trasmissione

Ma qualche riflessione sulla velocità di trasmissione del contagio, che resta molto alta, è comunque ineludibile. Le Marche viaggiano a un positivo su tre ormai dai primi del mese ed erano a uno su quattro sin dall'ultima settimana di ottobre. E a uno su cinque dalla terza settimana. Se i ricoveri negli ultimi due giorni sono stati azzerati è anche verosimile che siano stati modificati i parametri dei sintomatici che ora vengono curati a casa. Qualche esempio: i positivi in isolamento domiciliare ieri sono balzati da 10.904 a 11.602. Circa 700 in un solo giorno. E sono saliti a 127 gli ospiti di strutture territoriali, che nelle indicazioni della Regione sono le Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara. Di sicuro la velocità degli screening epidemiologici del servizio prevenzione viaggia con due giorni e mezzo di ritardo.

La testimonianza diretta

La testimonianza diretta è del cronista che scrive: la positività di una bambina di una scuola materna di Ancona registrata nella serata di lunedì ha attivato le telefonate automatiche di screening ai genitori dei piccoli compagni, potenziali contagiati, nella mattina di ieri. Sono 60 ore di latenza. Naturalmente i dirigenti della scuola hanno bloccato l'accesso alle lezioni della classe interessata sin da martedì mattina attivando la quarantena. In tutta la regione sono 17.554 le persone isolate per contatti con contagiati. Ma che il tracciamento arranchi, nonostante tutti gli sforzi dei dipartimenti di prevenzione sul territorio e il potenziamento delle squadre, ormai è cosa nota.

La scia dei lutti

La notizia che invece cozza con i ricoveri odierni a zero sono purtroppo i decessi: undici. Sei donne e cinque uomini, di età compresa tra 67 e 98 anni, tutti con patologie pregresse. Erano residenti a Monte San Giusto, San Benedetto del Tronto, Ascoli, Fabriano, Camporotondo e Loro (Macerata), Fano e Jesi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 1.094, il 95,4% con altre patologie e un'età media di 81 anni. I numeri della giornata parlano di ricoveri ancora a quota 610, come mercoledì. Invariato anche il numero di pazienti in terapia intensiva, che restano 74, mentre quelli in semintensiva salgono a 128 (+1) e quelli in reparti non intensivi scendono a 408 (-1). Secondo i dati del servizio Sanità della Regione nelle ultime 24ore ci sono stati anche 12 dimessi. Qualche nota anche sugli indici territoriali: nel conto di giornata, la provincia più toccata è quella di Ancona con 260 casi, seguita da Macerata con 201, Fermo con 114, Ascoli Piceno con 100, Pesaro Urbino con 51, Ci sono poi 7 casi da fuori regione. Nel conto complessivo i positivi di Macerata (4295) stanno per sorpassare quelli registrati a Pesaro (4382), cuore del focolaio di primavera. Il sorpasso è praticamente dietro l'angolo.

La provenienza dei contagi

Per quanto riguarda la provenienza dei contagi di giornata: 102 sono soggetti sintomatici, contatti in ambito domestico (178), contatti stretti di casi positivi (211), contatti sul posto di lavoro (21), in ambienti di vita/socialità (33), in setting assistenziale (10), contatti in setting scolastico/formativo (13), screening percorso sanitario (9) e 2 rientri da altra regione. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Andrea Taffi

