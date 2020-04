L'epidemia ancora in frenata ma la serrata dura tutto aprile

I NUMERI

ANCONA Continua a dare risultati il lungo e faticoso cammino verso la sommità della curva dei contagi, raggiunta quando i nuovi casi di Coronavirus si avvicineranno allo zero. Un'ascensione con pendenze sempre più dolci - ieri l'incremento dei casi positivi è stato inferiore a 100 per la seconda volta in tre giorni - che ripagano gli sforzi di chi sta chiuso in casa e delle imprese piccole e grandi costrette a fermarsi.

Sacrifici che, anche per i marchigiani, dureranno probabilmente fino al 3 maggio, perché il Governo si appresta a prolungare ancora il lockdown, confermando quasi tutte le misure restrittive e di isolamento previste dall'ultimo decreto del premier Conte in scadenza il 13 aprile. L'annuncio ufficiale sarà dato a breve, ma che si vada verso una proroga della clausura è emerso anche da fonti sindacali dopo un incontro tenuto ieri tra presidente del Consiglio dei ministri e parti sociali. Dopo Pasqua potrebbero riaprire solo alcune piccole attività complementari alla filiera agroalimentare e sanitaria, sempre garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza tra lavoratori. Tra le pochissime deroghe anche librerie e cartolerie, che dovrebbero riaprire già martedì.

Riapertura graduale

«Se la riapertura per settori a maggio annunciata dai rumors nazionali dipenderà dalla situazione epidemiologica locale sono fiducioso che i marchigiani riescano a tenere duro e a rimanere in casa protetti in questi giorni così particolari - è il commento del governatore Luca Ceriscioli -. Più restiamo in casa adesso, più velocemente potremo riaprire quando sarà il momento».

Dalle Marche arrivano notizie incoraggianti, anche se purtroppo di Coronavirus si continua a morire. Per la prima volta in 45 giorni l'indice che più degli altri misura l'evoluzione positiva di questa emergenza, il totale dei dimessi e guariti (saliti a 885), supera il numero delle vittime marchigiane del Covid-19, che restano comunque una lista interminabile e dolorosa: ieri a mezzogiorno erano 669, saliti in serata a 682 con l'aggiunta di 13 morti, un bilancio meno doloroso delle ultime giornate ma comunque pesantissimo. Grazie alla crescita esponenziale di dimessi e guariti (balzati dai 645 di mercoledì agli 885 di ieri) continua però a scendere la curva dei positivi attuali, il numero che al netto di vittime e fuoriusciti dal virus misura il totale degli infetti ancora attivi in un determinato giorno. Si appiattisce ancora la curva che raffigura il totale dei contagiati nella Marche. Anche ieri i dati sui nuovi positivi al Covid-19 sono scesi sotto quota cento (97 su 662 campioni esaminati mercoledì) per un incremento giornaliero che per la prima volta scende sotto il 2% (1,97). Anche calcolando la media sugli ultimi tre giorni, per correggere scostamenti occasionali, si scende al 2,4%, valore decisamente più basso che nei primi tre giorni del mese (3,4%).

L'aumento dei tamponi

Il totale dei contagiati nella nostra regione sfiora ormai i cinquemila (4.955) rilevati dall'inizio dell'emergenza su un totale di 18.194 test effettuati, ma la frenata dell'epidemia continua decisa nonostante l'aumento dei tamponi esaminati. Anche il calo dell'indice giornaliero dei casi positivi sul totale dei test evidenzia che il virus si propaga sempre con minore intensità. I risultati diffusi ieri dal Gores, relativi a un lotto corposo di tamponi processati nei laboratori, evidenziano una percentuale di positivi pari al 14,5% dei test effettuati (97 su 662). Confrontando il dato con giornate equivalenti per numero di campioni esaminati, si nota ad esempio che il primo aprile (647 tamponi) la percentuale era del 21% e il 21 marzo (651) addirittura del 41,16%. Il virus circola ancora nelle Marche, ma se ne trovano tracce sempre meno diffuse.

Posti letto liberati

La diminuzione dei nuovi contagi allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. Riprende a diminuire, dopo il lieve rialzo di mercoledì, il totale dei ricoverati nei 14 ospedali Covid delle Marche: in un giorno si sono liberati 29 posti letto e i ricoveri ora sono 1.078, dopo aver toccato il picco il 29 marzo con 1.168 ricoveri. Stabile il numero dei degenti nelle terapie intensive, fermo a 133, dopo otto giorni in ripida discesa dalla vetta dei 169 ricoveri del 31 marzo.

La distribuzione sul territorio dei nuovi casi risente giorno per giorno dalla composizione del campione esaminato. Ieri ad esempio la maggior parte dei tamponi positivi riguardavano Pesaro Urbino (43) e Ancona (26), mentre le tre province a sud registravano variazioni molto più contenute.

Lorenzo Sconocchini

