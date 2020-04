L'EPIDEMIA

ANCONA Una discesa dal picco verso il minimo di ieri. Prima con qualche leggero rialzo, poi con una curva decisa, in picchiata. Dal 29 marzo a ieri i ricoverati per Coronavirus nelle Marche sono scesi da 1.168 a 692, ben 476 in meno, con un calo del 40%. Nelle ultime 24 ore, dopo qualche giorno di ristagno, 32 ricoverati in meno, 6 nelle terapie intensive, scese a 52 pazienti. Dopo aver sfiorato il tutto esaurito con i 169 ricoverati del 31 marzo, nel sistema delle rianimazioni marchigiane ora sono liberi più di due posti su tre rispetto al totale di 170 che la sanità marchigiana era riuscita a mettere a disposizione negli 11 ospedali Covid (su 14) dotati di terapia intensiva, con un incremento del 50% rispetto ai 114 dell'era pre-Coronavirus.

La decrescita

Nei 30 giorni di decrescita che hanno salvato gli ospedali Covid marchigiani dal collasso (nessun paziente è stato trasferito nelle terapie intensive extra Marche) c'è la parabola di una regione che ha saputo resistere - nelle strutture sanitarie e nel silenzio delle quarantene domiciliari - e che ora si presenta con i conti in ordine alla fase 2, quella del rilascio del lockdown. Dopo il 4 maggio infatti il Governo potrà adottare misure di contenimento differenziate regione per regione, in base ad alcune soglie-sentinella che riguardano sia l'andamento dell'epidemia che la disponibilità di posti letto negli ospedali Covid. Da due settimane ormai anche gli ospedali sulla linea di fuoco del virus (Torrette e Marche Nord di Pesaro) stanno riportando alla normalità reparti e aree trasformati in gran fretta in Covid a marzo. Una fase che, anche per gli altri ospedali, sarà progressiva e proseguirà per tutto il prossimo mese. Ma per ricostituire la scorta di posti letto disponibili in caso di nuove necessità, ci sarà il Covid Hospital alla Fiera di Civitanova, con 84 posti tra terapia intensiva e semi-intensiva per accogliere i pazienti marchigiani più gravi contagiati dal Coronavirus. Ieri è tornato per un sopralluogo al cantiere il consulente Guido Bertolaso, annunciando che la maxi-rianimazione sarà pronta per la fine della prossima settimana.

L'isolamento domiciliare

Per ora comunque la pressione si è molto allentata, come dimostra l'aumento dei dimessi e guariti, che viaggiano verso i duemila (ieri 1.964, con un più 16), mentre ormai l'80% dei 3.347 marchigiani attualmente positivi al Covid-19 vengono curati a casa in isolamento (2.655). Anche gli indici di contagio attualmente nelle Marche sono sotto il livello su scala nazionale. Il dato di ieri sui nuovi casi positivi (35 su 1.227 campioni testati martedì, in pratica un infetto ogni 35) segnala un incremento giornaliero dello 0,6%, in linea con la media regionale degli ultimi tre giorni, mentre quella nazionale ieri era dell'1%.

Provincia per provincia

In tutto, dall'inizio dell'epidemia, nelle Marche sono rimaste contagiate 6.210 persone: 2.490 in provincia di Pesaro Urbino (ieri 17 nuovi casi) 1.805 ad Ancona (+5), 1.010 a Macerata (+4), 431 a Fermo (+4), 281 ad Ascoli Piceno (+2) e 193 provenienti da fuori regione. Sono ancora più di ottomila invece i marchigiani che si sono dovuti mettere precauzionalmente in quarantena, anche prima di una diagnosi di positività, a seguito di contatti ravvicinati con contagiati: 3.375 presentano sintomi, altri 4.704 sono asintomatici. Ben 1.128, un settimo del totale, sono operatori sanitari. I morti purtroppo ieri hanno superato quota 900, con il bollettino serale del Gores Marche che ha aggiunto alla statistica più dolorosa altri 7 decessi. E nell'ultima tornata di lutti, circostanza davvero insolita considerato il trend, si tratta di tutte donne tranne un 78enne di Urbino. Le altre vittime, ultraottantenni a parte una senigalliese di 65 anni, erano di Castelraimondo, Recanati, Fermo, Falconara e Fano.

I caduti marchigiani del Coronavirus sono saliti a 906, 552 maschi e 354 femmine, con un'età media salita a 80,4 anni. Quasi il 95% delle vittime soffrivano anche di altre patologie, ma il virus è stato quanto meno una concausa decisiva. La maggior parte dei morti marchigiani erano della provincia di Pesaro Urbino (486), seguono Ancona (194), Macerata (142), Fermo (64) e Ascoli (12), mentre 8 abitavano fuori regione.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

