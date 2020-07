L'EPIDEMIA

ANCONA Un solo caso positivo, registrato in provincia di Pesaro Urbino, su 790 tamponi testati: 546 nel percorso nuove diagnosi e 244 nel percorso guariti. I positivi al Covid-19 registrati nelle Marche dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 6.791. Stabili da qualche giorno i ricoveri, con cinque degenti positivi rimasti tra gli ospedali di Fermo (1) e Macerata (4), mentre il totale dei dimessi e guariti è salito a 5.619 (più 10 rispetto a lunedì) facendo scendere sia i positivi in isolamento domiciliare (180), che i positivi attuali (185). La buona notizia, ormai consolidata, è che il bilancio delle vittime - già pesantissimo - ormai si è stabilizzato e c'è la ragionevole speranza (per quanto il rischio di complicanze sia sempre in agguato) che l'epidemia non faccia più vittime, a meno di altre ondate che tutti sia augurano di non vedere. Da tre settimane consecutive nelle Marche non ci sono decessi correlati al Coronavirus.

Il bilancio delle vittime è fermo dal 15 giugno e di recente c'è stata una correzione dei dati, con 4 morti inizialmente addebitate al Covid-19 cancellate dai bollettini del Gores a seguito di una più corretta diagnosi. Il bilancio così è fermo a 987 caduti per l'epidemia. La maggior riguarda la Provincia di Pesaro Urbino (523), seguita da Ancona (214), Macerata (164), Fermo (65) e Ascoli (13), mentre otto erano residenti fuori regione. L'età media dei deceduti, per il 94,4% già alle prese con patologie preesistenti, è di 80,5 anni.

Lorenzo Sconocchini

