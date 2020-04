L'EPIDEMIA

ANCONA Un balzo indietro di un mese, prima che l'epidemia dilagasse senza argini. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi positivi sono sotto quota 100, come non capitava ormai dal 10 marzo. Nell'ultimo aggiornamento del Gores, relativo ai campioni esaminati nel giorno di Pasquetta, i contagi scendono addirittura a 45, il valore più basso dal 6 marzo in avanti. Il campione testato, 456 tamponi, è il più leggero delle ultime due settimane, ma basta fare un confronto con lotti di pari peso testati a marzo per capire quanto l'onda del contagio da Coronavirus nelle Marche si sia abbassata e ora proceda senza più travolgere tutto, dopo essersi infranta sulla diga di misure di contenimento sempre più stringenti.

Il peso del campione

Il 23 marzo scorso, su un campione appena più voluminoso (465 tamponi) di quello testato a Pasquetta, i casi positivi erano stati più del quadruplo, ben 185, con una percentuale di infetti del 40%, mentre gli esami di lunedì hanno riscontrato solo un paziente contagiato ogni dieci esaminati. E anche il raffronto con il giorno di Pasqua (78 positivi su 456 tamponi) conferma la frenata dell'infezione. Negli ultimi tre giorni la percentuale tra casi positivi e campioni testati è stata dell'11,3%. La media complessiva dall'inizio dell'emergenza nelle Marche per ora è del 24,7% ma nella fase acuta dell'epidemia, intorno a metà marzo, si viaggiava su medie intorno al 40%.

Con gli ultimi 45 casi accertati a Pasquetta il totale dei contagiati nelle Marche sale a 5.426 su quasi 22mila test eseguiti da febbraio in avanti. L'incremento giornaliero scende per la prima volta sotto la soglia dell'1%, esattamente allo 0,8%, confermando le stime di chi prevede il raggiungimento del culmine della curva epidemiologica nelle Marche, con i nuovi contagi vicino allo zero, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Due settimane fa, per rendere l'idea, il tasso di crescita giornaliera dei contagi era del 3,5%.

I positivi attuali

Continua a crescere anche il fattore dimessi-guariti (salito da 1.558 a 1.603) con l'effetto di abbassare ogni giorno il totale dei positivi attuali, vale a dire i marchigiani che sono ancora ricoverati (1.043) o in isolamento domiciliare dopo diagnosi positiva al Covid (2.052). Ieri erano 3.095, dopo che il 7 aprile scorso si era toccato il picco di 3.738 malati.

Decisamente in calo anche i ricoverati complessivi per Coronavirus, con 24 posti letto liberati nelle ultime 24 ore (da 1.067 a 1043). Ancora in discesa anche i pazienti in terapia intensiva, passati da 108 a 106, e quelli in cura nei reparti non intensivi (Malattie infettive, Pneumologia e altri) scesi da 495 a 471. Abbastanza stabili quelli ricoverati in terapia semi-intensiva (saliti da 241 a 244) e in area post-critica (da 223 a 222).

In quarantena

Ancora molto alto il numero dei marchigiani ancora in quarantena dopo contatti a rischio con persone poi risultate positive. Nell'ultimo aggiornamento di ieri erano 7.753 gli isolati in casa (solo 3.363 con sintomi) tra cui anche 1.158 operatori sanitari. Dall'inizio dell'emergenza le persone costrette alla quarantena per precauzione sono state 22.873. Nella distribuzione dei casi positivi per provincia è ancora in testa Pesaro Urbino con 2.195, seguono Ancona con 1.629, Macerata con 837, Fermo con 363 e Ascoli Piceno a 254, mentre altri 148 casi sono stati riscontrati nelle Marche su soggetti che provengono da fuori regione. Ieri è salito a 746 morti il bilancio delle vittime provocate nelle Marche dall'epidemia. Ben 19 i decessi registrati dal Gores e per il secondo giorno consecutivo si tratta in maggioranza di donne (dieci). Due delle vittime delle ultime 24 ore non presentavano patologie pregresse. Il calcolo complessivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria tiene conto anche di una correzione, togliendo dal bilancio delle vittime del virus la morte di un 79enne dell'Anconetano, indicato lunedì tra i decessi per Covid-19, ma poi risultato negativo al test.

Lorenzo Sconocchini

